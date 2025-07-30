Президент США Дональд Трамп заявил, что украинские беженцы смогут оставаться в Штатах до окончания войны.

«Мы работаем с украинцами, которые уже приехали. Мы им помогаем», — отметил глава Белого дома.

С 2022 года украинцы приезжали в США по гуманитарной программе Uniting for Ukraine (U4U), созданной при Джо Байдене. По ней более 240 тыс. человек нашли временное убежище в стране. Программа разрешала им оставаться до двух лет, а также получать разрешения на работу.

Однако с января 2025 года администрация Трампа начала пересматривать миграционные инициативы Байдена. Часть программ уже отменили, включая помощь кубинцам, венесуэльцам и никарагуанцам. Украинцев такие меры пока не затронули, но среди них растет тревога, пишет Guardian.

Весной ситуация резко обострилась. В апреле Министерство внутренней безопасности (DHS) разослало украинским беженцам письма с требованием покинуть США в течение недели. В уведомлении говорилось: «Пожалуйста, немедленно покиньте территорию США. Если останетесь — вас найдут и депортируют».

Позже власти признали ошибку и извинились. DHS пояснило, что уведомление отправили «по технической ошибке» и оно не имеет юридической силы. Новый email подтвердил, что программа U4U продолжает действовать.

Параллельно появились сообщения, что правительство готово платить до $1000 тем, кто добровольно согласится уехать — украинцев также включили в эту программу. Также обсуждались планы по перенаправлению средств — вместо помощи беженцам финансировать программы «добровольного возвращения».

Украинская диаспора в США отреагировала с тревогой. Хотя официально U4U остается в силе, многие боятся, что ее тоже отменят. Особенно после резких изменений в политике в отношении других национальностей — фактически, иммиграционные нововведения Трампа затронули всех беженцев в США, кроме белых африканеров из ЮАР, израильтян и украинцев. Пока Трамп говорит, что граждане Украины могут остаться. Но как долго — неясно.





