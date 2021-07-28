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Хабиб Нурмагомедов возглавил рейтинг самых успешных российских звезд
Бывший чемпион UFC в легком весе заработал за год $12 млн, подсчитал Forbes. Нурмагомедов завершил карьеру бойца MMA в октябре, покинув спорт непобежденным
Хабиб Нурмагомедов возглавил рейтинг самых успешных российских звезд
Хабиб Нурмагомедов возглавил рейтинг самых успешных российских звезд / Others
28 июля 2021 г.

Бывший боец смешанных единоборств, экс-чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в легком весе (до 70 кг) Хабиб Нурмагомедов занял первое место в рейтинге самых успешных и высокооплачиваемых российских звезд шоу-бизнеса и спорта, составленном журналом Forbes.

При составлении списка учитывались несколько факторов: доходы за период с июня 2020 по май 2021 года, упоминания в социальных сетях, средствах массовой информации, запросы в «Яндексе» и Google, а также количество подписчиков в Instagram и YouTube. По оценкам журнала, доход Нурмагомедова за год составил $12 млн. В СМИ и соцсетях его упомянули около 103 тысяч и 852 тысяч раз соответственно. Число его подписчиков в соцсетях превышает 29,1 млн.

Второе место в рейтинге занял рэпер Моргенштерн, который заработал за тот же период времени $7,4 млн. В СМИ и соцсетях он упоминается 47 тысяч и 4 млн раз соответственно, а число его подписчиков – 17,7 млн.

Тройку лидеров замыкает Ольга Бузова с $3,3 млн дохода, 88 тысячами упоминаний в СМИ и 3,4 млн – в соцсетях и 20,3 млн подписчиков.

Нурмагомедов стал чемпионом UFC в легком весе в апреле 2018 года, победив американца Эла Яквинту. На его счету три защиты пояса (лучший результат в истории дивизиона) – россиянин победил ирландца Конора Макгрегора и американцев Дастина Пуарье и Джастина Гейджи. После поединка с Гейджи в октябре 2020 года Нурмагомедов заявил о завершении карьеры бойца.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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