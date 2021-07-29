Бывший глава исполкома «Единой России» (ЕР) в Калининграде 43-летний Максим Суворов арестован по подозрению в растлении малолетних, сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с обстоятельствами дела.

Суворову инкриминируются четыре эпизода, «но впоследствии может появиться и больше», уточнил один из собеседников издания.

Экс-единоросс был арестован 22 июля по решению Ленинградского районного суда Калининграда. За три дня до этого он неожиданно вышел из партии и снялся с выборов.

Его однопартийцы первое время делали вид, что ничего не знают о громком уголовном деле. Комментарии появились только на пятый день после ареста. Глава ЕР в Калининграде Андрей Кропоткин в итоге открестился от бывшего подчиненного и назвал его «нелюдем».

«Да, мы проинформированы о произошедшем. Суворов в момент принятия решения об избрании меры пресечения не являлся членом партии и руководителем исполнительного комитета. Решение о прекращении членства было принято на основании личного заявления», – заявил замсекретарь генсовета «Единой России» Сергей Перминов.

Ранее на сайте Ленинградского районного суда появилось сообщение об аресте некоего 43-летнего политика. О том, что речь может идти о Максиме Суворове, сообщил на своей странице «ВКонтакте» первый секретарь калининградского обкома КПРФ Максим Буланов.

«Максим Суворов сейчас находится в СИЗО, он обвиняется в педофилии. Также стоит отметить, что информацию о Максиме Суворове оперативно удалили со всех партийных ресурсов «Единой России». А ведь Максим Суворов был видным партийным функционером в «Единой России», – написал Буланов.

По его словам, в областной комитет КПРФ обратились анонимные источники, которые были возмущены тем, что «Единая Россия» хотела «на местном уровне замылить эту тему». «На мой взгляд, была история с утаиванием информации. Видимо, ставили задачу, чтобы до сентября, до выборов никто об этом не узнал. А после сентября, может, вообще бы дали условку, и никто из общественности бы не узнал об этой истории. Поэтому я посчитал своим долгом написать об этом, что и привлекло общественное внимание», – объяснил Буланов.

В суде информацию о личности арестованного подтвердили. Следователи вменяют Суворову ч. 2 ст. 135 (два эпизода) – развратные действия в отношении несовершеннолетних, п. «б» ч. 4 ст. 132 (два эпизода) УК РФ – насильственные действия сексуального характера.

Суд поместил Суворова в СИЗО до 18 сентября, посчитав, что на свободе он может уничтожить доказательства, скрыться от следствия и оказать давление на потерпевших. Также следствие опасается, что политик будет использовать «обширные связи в органах государственной власти и правоохранительных органах», чтобы избежать наказания.

О потерпевшем или потерпевших суд ничего не сообщает. Не дает комментарии и региональный Следственный комитет. Источники, так или иначе знакомые с делом, в соцсетях пишут, что жертвой мог быть 12-летний мальчик.

Адвокат Суворова Андрей Бондаренко от комментариев отказался.

Максим Суворов родился 25 августа 1978 года. В 2010-м стал депутатом совета депутатов Зеленоградска, в 2017-м – возглавил исполком регионального отделения «Единой России» и стал помощником главы Калининграда Андрея Кропоткина.

У обвиняемого в педофилии трое детей.