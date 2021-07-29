Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани одобрил закон о проведении первых в истории государства парламентских выборов, сообщает Dohanews.

Первые в истории Катара выборы Совета Шуры (парламента) состоятся в октябре 2021 года. Ранее в стране проходили только муниципальные выборы.

Гражданам эмирата предстоит избрать 30 из 45 членов парламента, а остальные 15 будут выбраны самим эмиром (сейчас им назначаются абсолютно все депутаты Совета). Его решение будет опубликовано в официальной газете.

Территория эмирата будет поделена на 30 избирательных округов, каждый из которых будет представлен в Совете Шуры одним депутатом. Избирательным правом обладают граждане Катара старше 18 лет, а правом быть избранным – старше 30 лет.

Предвыборная кампания начнется после объявления имен кандидатов. Точная дата голосования в октябре пока не сообщается. Совет Шуры Катара является консультативным органом при действующем правителе страны. В его рамках рассматриваются вопросы внутренней и внешней политики Катара, различные проекты законов и утверждение государственного бюджета. После рассмотрения решения Совета предлагаются эмиру для одобрения.