Сотрудники ФСБ и Следственного комитета выявили финансовую аферу, осуществленную при модернизации вооружения боевых кораблей Северного флота ВМФ России, сообщил «Коммерсант».

По версии следствия, бывшие руководители московских ОАО «Завод «Электроприбор» Муталиб Эмиралиев и АО «Союз-М» Замир Ахмедов вступили в сговор с сотрудниками главного командования Военно-морского флота России и 504-го военного представительства Министерства обороны и не выполнили оговоренные государственными контрактами работы, похитив, таким образом, 692,73 млн рублей.

Эмиралиев и Ахмедов находятся под арестом. Оба отрицают свою вину, сказал источник «Коммерсанта» в Главном военном следственном управлении. При этом Эмиралиев уже был судим – в ноябре 2020 года его признали виновным в хищении 48,8 млн рублей при выполнении заказа Министерства обороны и уклонении от уплаты налогов с помощью фирм-однодневок.

«Электроприбор» вместо замены высокоточного электронного оборудования на морских зенитно-ракетных комплексах «Форт», установленных в том числе и на тяжелом атомном ракетном крейсере «Петр Великий», провел только проверку вооружения, использовав для этого бывших сотрудников украинских оборонных предприятий. Эмиралиева приговорили к 3,5 года лишения свободы, но в колонию он не отправился, так как к тому моменту он уже отбыл срок, находясь в СИЗО и под домашним арестом.

В начале июля был арестован директор 35-го судоремонтного завода АО «ЦС «Звездочка» в Мурманске, где строится сухой док для ремонта авианесущего крейсера Северного флота «Адмирал Кузнецов». Его обвиняют в хищении вверенного ему чужого имущества с использованием служебного положения в особо крупном размере. Четырьмя месяцами ранее был арестован генеральный директор мурманского «10 судоремонтного завода». Его подозревают в хищении около 45 млн рублей, выделенных на ремонт «Адмирала Кузнецова»