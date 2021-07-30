Ответственность за многочисленные поджоги на территории Турции взяло на себя молодежное левацкое экстремистское движение «Дети огня», пишут местные СМИ.

Террористы, связанные с РПК, на своих страницах в Twitter выразили радость в связи с пожарами, охватившими Анталью, Мармарис, Бодрум, Дидим, Мерсин, Адану, Османие, Мараш, Муглу, Кютахью, Коджаэли, Айдын, Хатай, Кайсери и Килис. Всего в период с 28 по 30 июля зафиксировано 63 возгорания, вспыхнувших с разницей в несколько часов. По другим данным, количество очагов возгорания достигает 71.

Для РПК организация пожаров входит в число основных методов нанесения ущерба Турецкой Республике. В 2020 году один из лидеров террористов Мурат Карайылан дал инструкцию «жечь леса». «Двое-трое молодых людей вполне могут собраться вместе и что-нибудь сделать. Они могут сказать: «У нас нет оружия», но оно есть – это зажигалки и спички», – так Карайылан провоцировал молодежь на поджоги.

Другой влиятельный боевик Шемдин Сакык также прямо говорил о том, что поджоги – это одна из стратегий РПК. «Если у нас закончится оружие, мы поедем в Бодрум и сожжем их яхты, поедем в Анталью, чтобы сжечь теплицы, поедем в Стамбул, чтобы сжечь их машины, и поедем в Измир, чтобы сжечь их леса», – сказал он.

В этой связи в составе Главного управления безопасности и Главного командования жандармерии Турции были созданы специальные группы для расследования причин пожаров.

Работа спецгруппы началась 29 июля. Помимо аномальной жары и поджогов, рассматривается версия теракта и саботажа. Результаты расследования будут переданы судебным органам.

Пожары, вспыхнувшие на этой неделе, стали крупнейшими за всю историю страны. Власти Турции мобилизовали все имеющиеся возможности для ликвидации лесных пожаров, охвативших ряд районов страны, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

В связи со сложившейся ситуацией глава государства поддерживает регулярные контакты с министром сельского и лесного хозяйства Бекиром Пакдемирли, министром окружающей среды и градостроительства Муратом Курумом и министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу, которые находятся в регионе, пострадавшем от стихийного бедствия.

Турецкий лидер выразил соболезнования в связи человеческими жертвами в результате пожаров и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Президент Эрдоган заверил, что государство окажет необходимое содействие в устранении последствий стихийного бедствия.

Помощь Турции в тушении лесных пожаров оказывают российские власти. Москва отправила на подмогу три самолета-амфибии Бе-200. Самолет направляет и Украина.

«Выразил своему другу - президенту Эрдогану искренние соболезнования в связи с масштабными пожарами. Украина предоставит Турции всю необходимую помощь. Наш пожарный самолет завтра вылетит в Турцию. Украинский народ встанет рядом с дружественным народом Турции в это трудное время», – заявил президент Владимир Зеленский.

Помимо России и Украины, готовность оказать помощь выразили Греция и Азербайджан.

В соответствии с поручением президента Ильхама Алиева для тушения лесных пожаров и недопущения их масштабного распространения в Турцию из Азербайджана будут направлены группы помощи, сообщил помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев.

«В связи с этим глава государства дал премьер-министру и Министерству по чрезвычайным ситуациям необходимые поручения и указания. Соответствующие государственные структуры связались с турецкой стороной, и в кратчайшие сроки группы помощи отправятся в братскую страну», – отметил Гаджиев.

Алиев также направил послание Эрдогану, в котором выразил глубокие соболезнования семьям и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

По состоянию на 30 июля известно, что турецким властям удалось локализовать основные очаги пожаров на большей части территории города Манавгат (провинция Анталья) и его окрестностей, Мармариса, Килиса, Бодрума и других регионов. Всего под контролем 43 пожара, еще 20 возгораний пока сохраняются (или 57 и 14).

В целом власти говорят о контроле над ситуацией и обещают в ближайшее время остановить пожары и выяснить причины бедствия. Для борьбы с пожарами задействовано более тысячи единиц техники, включая 9 БПЛА и 38 вертолетов. Полная эвакуация туристов не планируется. Им рекомендовано не покидать территорию отелей до полной стабилизации обстановки.

Утром 30 июля турецкая полиция сообщила о том, что двое 10-летних детей из Мармариса признались в неумышленном поджоге. По их словам, они жгли в лесу книги, позже огонь охватил большой участок леса, а несовершеннолетние пытались потушить его, наполнив бутылку от лимонада водой. Увидев, что пожар только усилился, они убежали.

Продолжается выяснение причин возгорания в Бодруме и Кёйджейизе.