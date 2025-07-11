ПОЛИТИКА
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Израиль и Палестина окажутся в одной комнате в Брюсселе
Встреча состоится на фоне возможных санкций против Израиля и гуманитарного кризиса в Газе
Израиль и Палестина окажутся в одной комнате в Брюсселе
/ AP
11 июля 2025 г.

Министры иностранных дел Израиля и Палестины впервые с 7 октября окажутся за одним столом в рамках министерской встречи ЕС и стран Южного Средиземноморья, которая пройдет 14 июля в Брюсселе. Ожидается также участие министра иностранных дел Сирии Эсада аш-Шейбани.

Встреча пройдет в узком формате и при участии всех 27 стран ЕС и 11 южных партнеров — от Ливии до Иордании. Как сообщил Euronews палестинский представитель, делегация намерена донести до европейцев «реалии гуманитарной катастрофы» в Газе, настаивать на мерах против Израиля и добиваться проведения выборов в Палестине. Он также заявил, что Израиль удерживает 2,1 млрд евро налоговых поступлений, причитающихся Палестинской автономии.

В ЕС обсуждают возможное приостановление Соглашения об ассоциации с Израилем — после внутреннего доклада о нарушении статьей 2 соглашения, касающейся соблюдения прав человека. Среди рассматриваемых шагов — приостановка политического диалога и участие Израиля в программах ЕС. Все решения требуют единогласия стран ЕС и будут обсуждаться 15 июля.

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