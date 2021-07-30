Накануне непростых выборов в Госдуму и в короткие сроки власть поддержала главу «Росатома» Алексея Лихачева с идеей увеличения финансирования программы новых ядерных технологий. Проработать технические вопросы уже поручено первому замглавы администрации президента РФ Сергею Кириенко (бывшему главе корпорации) и вице-премьеру Александру Новаку. Хотя, по мнению экспертов, «Росатом» с этой и другими своими инициативами могут только превратить Россию в международный полигон для утилизации ядерных отходов. И отмыть большие деньги, добавляют журналисты.

Аппетиты большие или амбиции?

Речь идет о программе «Развитие техники, технологии и научных исследований» (РТТН), рассчитанной на 2021–2024 годы. Как стало известно «Коммерсанту», в начале июля Алексей Лихачев написал письмо президенту, где просил увеличить объем этой программы на 60%. То есть с нынешних 350 млрд до 553 млрд рублей. При этом он предложил для сокращения нагрузки на бюджет рассмотреть продление программы на шесть лет – до 2030 года. Также, по его оценке, до 2024 года на программу необходимо направить из бюджета еще 119,1 млрд рублей.

Для «атомщиков» в России часто горит «зеленый свет». Власть главу «Росатома» услышала практически сразу: «Нужно двигаться вперед, – сказано в резолюции президента, по сообщению «Коммерсанта». – Лихачев прав. Прошу предложить алгоритм согласованных действий».

Основная часть средств будет выделена на развитие технологий термоядерного синтеза. И сотрудничать с госкорпорацией по этому направлению будет Курчатовский институт и Минобрнауки. Кроме того, программа предусматривает строительство двух блоков на Курской АЭС-2, плавучих энергоблоков для Баимского горно-обогатительного комбината. В рамках проекта РТТН также строятся исследовательский реактор МБИР и реактор БРЕСТ-300 со свинцовым теплоносителем для развития технологий замкнутого ядерного цикла.

Как подчеркивает «Коммерсантъ», Лихачев в своем письме объяснил, что текущий объем финансирования, то есть 350 млрд рублей, «не позволит в обозримой перспективе сохранить имеющиеся у страны конкурентные преимущества в ряде областей – в первую очередь в области замыкания ядерного топливного цикла». Тем более что «Росатом» хочет получить на мировом уровне «подтверждение о возможности признания атомной энергии в числе инструментов для борьбы с изменением климата». Затраты на данное направление составят 23,39 миллиарда рублей, из которых около 10 миллиардов пойдут из бюджета.

﻿В начале июня также стало известно, что в рамках направления «Чистый атом миру» госкорпорация решила поставлять за границу ядерное топливо для АЭС зарубежного дизайна. Причем цель у госкорпорации масштабная – к 2030 году занять 24% мирового рынка. На данный момент она занимает 17%. У «Росатома» уже есть коммерческий контракт на поставку «ТВС-квадрат» для шведской АЭС «Рингхальс», а также контракт на опытно-промышленную эксплуатацию топлива с одним из операторов АЭС в США.

«Лазейка в Европу»

«Росатом» хочет пролезть в Европу. И просит денег», – считают журналисты babr24.com и отмечают, что из-за политики у него это никак не получается: в 2014-м корпорации пришлось срочно уходить из Украины, в 2021-м у нее сорвался весомый контракт с Чехией.

Сейчас, по мнению издания, «госкорпорация придумала очередной затратный проект, чтобы выкачать из бюджета несколько сотен миллиардов рублей»: «Часть из них, полагаем, уйдет на зеленые облигации. Чтобы Запад оценил. Вдруг на гребне экологической волны получится проскочить». Не зря 7 июня 2021 года Мосбиржа зарегистрировала программу биржевых облигаций АО «Атомный энергопромышленный комплекс». В рамках нее для финансирования экологических проектов будет выпущено облигаций на 100 миллиардов рублей.

Однако журналисты уверены, что такие эмиссии – не что иное, как часть хорошо продуманной многоходовки. Вполне вероятно, что зеленые облигации выпускаются не столько для сокращения выбросов углерода, сколько ради улучшения имиджа в глазах Запада, который, возможно, заметит и, главное, оценит такие старания (например, Брюссель). В конце концов, Европа занимает первое место по экологическим эмиссиям ($432,5 миллиарда), на втором месте находится Северная Америка ($237,6 миллиарда). Россия пытается хоть как-то нагнать или хотя бы не сильно отставать от других.

«Урановый след»

Также в попытке завоевать рынки развивающихся стран «Росатом» еще в прошлом году предлагал зарубежным покупателям своих услуг весьма выгодные условия: строительство атомных электростанций в кредит, обучение персонала, поставки ядерного топлива и его последующая утилизация.

Эксперты и общественность тогда задавались вопросом: откуда корпорация берет ресурсы для исполнения таких обещаний? А обозреватель-международник Любовь Глазунова отмечала: «Учитывая число зарубежных проектов, которые взвалил на себя «Росатом», в ближайшие годы компании понадобится много урана, запасы которого в самой России довольно бедные». Судя по всему, решение проблемы растущих аппетитов компании было найдено в технологии переработки ядерных отходов, ввоз которых из-за рубежа возобновился в 2019-м. «Но цена подобной стратегии – сотни тысяч тонн отработанного радиоактивного материала, которые останутся в России навечно», – отмечает эксперт.

На что в таком случае рассчитывает «Росатом»? Очевидно, на далекую перспективу. По подсчетам Агентства по ядерной энергии ОЭСР и МАГАТЭ, запасы природного урана стоимостью добычи до $40 за кг могут исчерпаться в мире к 2025-2030 году, и именно на это время, кстати говоря, и была продлена программа «Росатома». Еще в 2018-м объем мирового потребления урана превысил объемы добычи. «Госкорпорация, таким образом, просто ждет, пока в мире закончится дешевый уран и тонны радиоактивных отходов, собранные на территории России, наконец-то станет выгодно перерабатывать», – считает Глазунова.

Но и эти расчеты, по мнению эксперта, упускают важную деталь: не факт, что спрос на уран будет расти в ближайшие годы. Некоторые страны, например, Германия и Бельгия, уже взяли курс на постепенный отказ от АЭС в пользу возобновляемых источников энергии. Сколько еще государств выберут этот путь – особенно в условиях сокращения запасов урана и, соответственно, повышения его стоимости – предсказать невозможно. «Единственное, что России гарантировано на ближайшие годы – это тысячи тонн «урановых хвостов» на ее территории», – заключает Глазунова.

Разумеется, есть и более оптимистичные взгляды. Алексей Хохлов из Центра энергетики МШУ «Сколково» заявил, что проекты программы РТТН касаются разработки и пилотирования фундаментальных и прорывных технологий. От успеха ее реализации зависит не только будущее положение «Росатома» на мировых рынках, но и, возможно, всей атомной энергетики в мире.