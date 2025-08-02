В Армении с 12 по 20 августа пройдут совместные с США военные учения «Орлиный Партнер-2025». Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на армянское Минобороны.

Отмечается, что данные учения пройдут в рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях. Участие в них примут военнослужащие миротворческой бригады Вооруженных сил Армении, представители Сухопутных войск США в Европе и Африке, а также Национальной гвардии штата Канзас.

Основное внимание в ходе учений будет уделено подготовке к выполнению миротворческих задач, в том числе отработке процедур медицинской эвакуации. Главная цель учений – улучшить взаимодействие между подразделениями, участвующими в миротворческих операциях. Также военные обменяются опытом по управлению и тактической связи.