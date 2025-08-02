ПОЛИТИКА
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Армения проведет совместные с США военные учения
Заявленная цель — подготовка к проведению миротворческих операций
Армения проведет совместные с США военные учения
Армения проведет совместные с США военные учения / AA
2 августа 2025 г.

В Армении с 12 по 20 августа пройдут совместные с США военные учения «Орлиный Партнер-2025». Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на армянское Минобороны.

Отмечается, что данные учения пройдут в рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях. Участие в них примут военнослужащие миротворческой бригады Вооруженных сил Армении, представители Сухопутных войск США в Европе и Африке, а также Национальной гвардии штата Канзас.

Основное внимание в ходе учений будет уделено подготовке к выполнению миротворческих задач, в том числе отработке процедур медицинской эвакуации. Главная цель учений – улучшить взаимодействие между подразделениями, участвующими в миротворческих операциях. Также военные обменяются опытом по управлению и тактической связи.

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В данный момент армянские военные в качестве наблюдателей принимают участие в учениях НАТО Agile Spirit 2025, которые проходят с 25 июля по 6 августа в Грузии.

Напомним, что Армения с 2023 года отказалась от участия в учениях Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В феврале 2024 года премьер-министр страны Никол Пашинян заявил о приостановке членства Армении в ОДКБ. В августе того же года Армения отказалась участвовать в запланированных учениях альянса в Кыргызстане.

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