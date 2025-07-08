Германия вызвала китайского посла в Берлине после того, как самолет Бундесвера, участвовавший в операции ЕС ASPIDES в Красном море, оказался под прицельным воздействием лазерного луча с борта китайского военного корабля. По данным Spiegel, инцидент произошел в начале июля во время рутинного полета вблизи побережья Йемена при приближении самолета к китайскому военному фрегату. Немецкий экипаж был вынужден экстренно прекратить миссию и посадить самолет на базе в Джибути.

«Подвергать риску немецкий персонал и срывать международную операцию совершенно неприемлемо», — заявили в МИД ФРГ на X. Министерство обороны подтвердило, что китайский фрегат не предпринял никаких попыток коммуникации перед тем, как нацелить лазер на разведывательный самолет. В ведомстве подчеркнули, что использование лазера угрожало как людям, так и технике.

Воздушное судно использовало многофункциональную сенсорную платформу (MSP) — «летающий глаз», обслуживаемую частным подрядчиком, но под контролем немецких военных. Этот комплекс с октября 2023 года осуществляет наблюдение в зоне повышенной активности хуситов и обеспечивает разведданные для коалиции.

Несмотря на инцидент, Германия возобновила миссии MSP в рамках операции ASPIDES, начатой в феврале 2024 года для защиты судоходства от атак йеменских повстанцев. В миссии участвуют Германия, Бельгия, Эстония, Финляндия, Франция, Греция, Италия, Латвия, Нидерланды и Швеция.

Подобные инциденты с участием стран ЕС редки. Ранее США неоднократно обвиняли Китай в лазерных атаках на свои самолеты в Тихом океане, включая инцидент в 2020 году у Гуама. Тогда Пекин отверг обвинения, назвав их «не соответствующими действительности».