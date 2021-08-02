Росздравнадзор назначил проверку распространенной в СМИ информации о семье в Краснодарском крае, четыре члена которой умерли якобы после вакцинации от коронавируса, сообщила пресс-служба ведомства.

«По поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко территориальный орган Росздравнадзора по Краснодарскому краю проверит распространенную информацию о том, что в регионе семья из четырех человек якобы пострадала после вакцинации от коронавирусной инфекции», – говорится в сообщении.

Речь идет о семье Колесниковых из пригорода Краснодара – населенного пункта Хутор Ленина. Согласно распространенным в СМИ публикациям, 13-летняя школьница Арина Колесникова буквально за считанные дни потеряла ближайших родственников.

По данным «Московского Комсомольца», 37-летний отец, 36-летняя мать, 58-летняя бабушка и дедушка девочки были госпитализированы вскоре после того, как поставили первый компонент вакцины 29 июня. Все они, кроме дедушки, скончались один за другим – 16, 23, и 26 июля. Дед школьницы до сих пор находится в больнице в тяжелом состоянии.

Журналисты утверждают, что у членов семьи Колесниковых были четкие противопоказания к вакцинации – сахарный диабет и диализ. Из-за опасений последствий после прививки от COVID-19 они выбрали препарат «ЭпиВакКорона».

Опекунство над Ариной в срочном порядке оформляет ее тетя.

Расследования ситуации потребовал депутат Госдумы Вячеслав Лысаков.

«Конечно, я лично считаю это преступлением со стороны медиков, которые, очевидно, не глядя, отправили эту семью на вакцинацию в полном составе. Во всех документах написано, что нельзя в период эпидемии, тем более массово, прививать онкологических больных, аутоиммунными и эндокринными заболеваниями и многими другими. А тут еще мы явно видим, что люди были сразу нездоровые, хронически больные, а их погнали на прививку, лишая в противном случае плановой медицинской помощи», – заявил Лысаков.

Депутат Госдумы отправил запрос о проверке случившегося главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и генеральному прокурору РФ Игорю Краснову.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в случае, если выяснится, что причиной смерти семейства Колесниковых является неправомерная вакцинация, родственники могут рассчитывать на компенсацию в ₽30 тыс. за каждого погибшего члена семьи. Пока же оплатили похороны и оказали помощь тете Елене и Арине только их друзья и близкие.