Не будет помилован тот, кто сам не проявляет милосердия к другимПророк Мухаммад

Мила, благодарю, что нашли время и согласились дать интервью. Вы произвели резонанс несколько месяцев назад, все писали о том, что Вы приняли ислам в Айя-Софии. Для любого благотворителя важен не столько фактор религии, сколько истинно гуманистические ценности, любовь и служение людям. Разделилась ли Ваша жизнь на до и после? Изменилось ли Ваше отношение к людям, и в частности к тем, кому нужна помощь?

Да, в марте я действительно приняла ислам в Стамбуле, в мечети Айя-София, для меня это был выбор сердца и души. Я приняла решение независимо ни от каких факторов. Это был мой личный выбор, результат которого никак не отразился на моей деятельности. Я думаю, что это начало нового периода и новой жизни для меня.

Служение людям, любовь и стремление сделать максимум в этой жизни в месте, в котором я оказалась, стали для меня целью, и поэтому моя жизнь ежедневно наполнена работой с утра до ночи. Я не вижу, что у меня что-то разделилось и изменилось, потому что то, что я делаю, не может разделиться на до и после.

«И в эти моменты я молюсь Богу и прошу о помощи, но не перестаю действовать ежедневно»

Вы ежедневно видите очень много человеческого горя и боли. Не обо всем можно рассказать по определенным причинам. Что помогает Вам двигаться дальше в моменты отчаяния? Что мотивирует Вас не сдаваться?

Я действительно вижу очень много горя, и есть моменты, когда кажется: ну вот как? Действительно тупик. Тогда я молюсь Богу и прошу о помощи, но не перестаю действовать ежедневно. Отчаяния не должно быть вообще. Я знаю, что на меня смотрят очень много людей и ждут помощи очень много детей и взрослых, я ищу все выходы, чтобы не останавливаться и привлечь больше внимания и помощи.

Когда я нахожусь в таком ритме жизни, у меня никогда не бывает отчаяния. Даже когда я болела раком, у меня отсутствовал этот термин – «отчаяние». Я верила, что выживу.

В любом случае есть выход, и я знаю, что с помощью Божьей мы этот выход найдем. Человек предполагает, а Господь располагает. То, что я оказалась в Африке, тоже неслучайно. Поэтому я делаю максимум того, что могу. Понимаю, могу сделать больше. Поэтому все планируется так, чтобы не было провалов и отчаяния.

«Но я поняла, что если ничего не делать, ничего не будет. Даже спасая одну жизнь, мы спасаем мир»

Всем известно, что Африка – это континент, из которого сильные мира сего выкачивают триллионы долларов. Они дают голодному рыбу, вместо того чтобы дать удочку. Проблема в системе, которую невозможно изменить одной женщине. Однако Вам действительно удается менять мир, делая маленькие шаги. Расскажите о Ваших достижениях за последний год.

Почему-то кто-то когда-то решил, что он сильнее и важнее, и добрые открытые люди вдруг стали рабами. Потому что они были сильные, здоровые, но необразованные. До сих пор очень многие не получают образования, потому что те, кто у власти, не хотят, чтобы они стали образованными. Их использовали как рабочую силу. Много веков им внушали, что они никто, что они ничтожество, рабы.

И до сих пор это процветает, может быть, в иной форме. Но крупные корпорации делают бизнес и выкачивают ресурсы. Это отражается до сих пор на миллионах людей, которые там живут и которые ничего не могут себе позволить. Они хотели бы работать, заниматься сельским хозяйством. Но им в этом никто не помогает, гораздо удобнее их использовать как рабов для работы на разных хозяев. Проблема в системе.

Однако этот год для меня был очень показательным. Я осталась в Сенегале совершенно случайно. Это страна для всего мира очень развитая. Там множество посольств, штаб-квартиры международных организаций, международный бизнес. Там я увидела огромное количество людей, которые находятся за чертой бедности и у них есть огромные проблемы.

Я не могла остаться равнодушной и пройти мимо. Сначала увидела больных, потом увидела, что у них нет воды, света, школ. И так вот постепенно мы начали строить и делать.

У меня есть некая способность делать много дел одновременно. Я могу в день объехать несколько деревень, забрать ребенка в больницу, обсудить проблемы, помочь купить лошадь, чтобы семья могла начать сельское хозяйство, кому-то купить коров и так далее. Это все за счет доноров, за счет людей, которые участвуют. И это все было показательно для всего Сенегала, и не только Сенегала, но и Гвинеи, Гвинеи-Бисау.

Плюс недавно мы подключили Мавританию. 13 июня в День Альбиносов мы встречались с министрами. Посмотрев на наш отчет, они сказали, что не сделали и не сделали бы и за 50 лет того, что я сделала одна с моей командой и Бамбой (Руководитель Ассоциации альбиносов Сенегала – прим.).

Деньгами, которые им присылают, руководят структуры, включая большие организации, которые сами распределяют средства и сами контролируют. Я, находясь в Африке, не видела, чтобы там была построена хотя бы одна больница в Гвинее или Гвинее-Бисау. Ни школы, ни больницы в деревнях, где это должно быть вообще бесплатно, а не за деньги.

Но я поняла, что если ничего не делать, ничего не будет. Даже спасая одну жизнь, мы спасаем мир. Поэтому я начала с малого, вижу, что наше движение растет, и я безумно счастлива.

Есть ли у Вас поддержка со стороны государственных институтов? Выходили ли они на Вас? Предлагали ли они содействие и помощь?

Нет никакой поддержки государственных структур, международных организаций, никто не выходил на нас и не предлагал помощь. Не так давно нас навестил Бафетимби Гомис @bafetimbigomis – знаменитый французский футболист и нападающий саудовского клуба «Аль-Хиляль», также известный сенегальский футболист – опорный полузащитник клуба «Эйбар» и сборной Сенегала – Папакули Диоп @p.diop23. Дети были очень рады, настоящий праздник увидеть своих кумиров. Футболисты обещали помочь.

«За этот год благодаря тому, что мы все объединились, мы спасли жизни многих детей, и работа предстоит колоссальная»

Расскажите про свой день, как он проходит? Кто Вам помогает? Какова структура Вашей команды?

Вы знаете, я правда никогда не отдыхаю. Вот приехала сейчас в Италию на некоторое время, и здесь я тоже не отдыхаю. Думаю, что наш организм может все. Ему не нужен длинный отдых, спать долго. Я поняла, что 3-4 часов достаточно для восстановления.

Мой день начинается с мини-зарядки. Далее у меня есть план на предстоящий день. Я около часа общаюсь со своей замечательной командой в Санкт-Петербурге. Прекрасные, светлые люди, волонтеры, которые неравнодушны, и этим они тоже меняют жизни. С самого утра у нас работа уже кипит, мы обсуждаем какой-то пост, либо срочную новость, либо сбор, либо как развивать дальше. Потому что мы хотим делать много.

И я счастлива, что у меня есть директор фонда Ольга, она в Санкт-Петербурге и ведет все честно, прозрачно, показывая все, что происходит. Это так важно, когда есть доверие фонду и когда люди, которые сплотились вокруг, они сплотились не из-за денег, они сплотились потому, что хотят помочь и хотят изменить жизни людей. Без своей команды я не смогла бы и шага сделать. Один в поле не воин.

Обо всем том, что было в Вашей жизни до Африки, можно посмотреть в фильме Signora Russa (на YouTube), а также почитать в Вашем ЖЖ. Однако, если честно, скучаете ли Вы по России?

Если очень честно, я больше не скучаю. Скучала первые 5 лет, было очень тяжело. Сейчас я скучаю по детям, по моей Африке, по Италии, которая стала моим вторым домом, где меня ждут сын и муж. В России у меня очень много друзей, я там родилась, с Россией у меня многое связано. Но я приглашаю всех приехать посмотреть, где я нахожусь, прочувствовать.

Возвращаясь к Африке. Расскажите о Ваших планах на этот год. Будет ли расширение «Mila4Africa» в другие страны?

Конечно, мы планируем развитие. Мы создали фонд специально для альбиносов всей Африки «Foundation for People Living with Albinism». Мы начали с Сенегала, теперь у нас уже есть центр в Гвинее. Дети-альбиносы Мавритании попросили построить школу. У нас есть план расшириться в Африке.

Но сейчас главная задача завершить все проекты в Сенегале. Достроить один центр, начать строить другой, начать строить фабрику по производству кремов. Это крайне важно – иметь фабрику, где будут работать альбиносы. Мы сможем продавать крема для содержания фабрики и раздавать альбиносам бесплатно.

Нужны маленькие центры в каждом районе Сенегала, для этого нужно организовать доступ к воде, свету, гигиеническим юнитам. И в последующем развивать филиалы в других странах. Точно так же искать спонсоров, рассказывать о них и помогать. Это очень важно, предстоит большая работа, и она только началась. И я очень верю, что все вместе мы это сделаем.

Мы обязательно проведем с Вами еще одно интервью, всем будет интересно узнать, как будет развиваться фонд и Ваша история вместе с ним. Чем на данном этапе наши читатели могут Вам помочь?

Читатели и подписчики по максимуму могут распространять информацию, помогать пожертвованиями, физическая помощь тоже нужна. Мы активно ведем Инстаграм @mila_4_africa, на данный момент наша страничка в Instagram – один из основных ресурсов. Можно написать, и команда ответит.

Наблюдая за Вами, Вашими реакциями на разные ситуации и людей, у меня сложилось впечатление, что Вы открыли какие-то глубинные тайны жизни. Что для Вас милосердие?

Если каждый из нас откроет в себе милосердие и осознает милосердие в себе, мир будет другим. Милосердие – это увидеть и начать помогать. Не думать, получится или не получится. Когда привезли Кхадима (подопечный фонда Милы – прим.) в Сенегале, все говорили: все равно умрет, зачем тратишь на него деньги и время. Он выжил.

Милосердие – это когда ты действуешь, не думая ни о каких наградах и поощрениях, не считаешься со временем. Делать то, что приносит пользу. Тот образ жизни, которым я живу сегодня, для многих людей не норма. Мы часто жалеем себя, лелеем свои депрессии, плохое самочувствие...

Масса того, что у меня полностью исчезло в Африке. Я перестала себя жалеть, не могу слушать нытиков, отделилась от этого мира. Сейчас вокруг меня люди, которые готовы быть милосердными, созрели и хотят бескорыстно помогать.

Важно понимать, что ты спасаешь жизнь даже кусочком хлеба, угощая того, кто не ел три дня, либо протягивая стакан воды, либо просто погладив по голове ребенка или обняв старушку. Я не могу объяснить, чем я наполняюсь. У меня нет времени ни на работу, ни на что иное.

Все, что я делаю, я пропускаю через душу и сердце. Я отказалась полностью от злости, негатива, который моментами наплывает. Мы все находимся на разных этапах развития, некоторые люди проявляют агрессию, потому что еще не доросли до принятия каких-то истин. У каждого свой путь.