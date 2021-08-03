Четыре года от страха до краха

Finiko образовалась в Казани и активно привлекала клиентов по всей России и странам СНГ и Европы с 2018 года. Компания предлагала несколько пакетов услуг, но все они соответствовали одной схеме: вложить определенную сумму и получать бешеные проценты.

В Finiko рассказывали, что зарабатывают деньги, занимаясь трейдингом на различных биржах – от Московской до криптовалютной. Этим и объяснялся высокий процент доходности — 20-30% в месяц.

Вложить можно было от 100 долларов. На эти деньги люди покупали сначала биткоины, а потом обменивали их на так называемые «цифроны» – внутреннюю валюту компании.

Незадолго до краха Finiko запустила собственную криптовалюту FNK. Клиентам или, как их называли в компании, партнерам сообщили, что теперь все расчеты будут проходить только через этот токен. В первые дни стоимость FNK выросла в 9 раз – до 217 долларов, а далее начала снижаться и впоследствии упала до 50 центов.

Официально Finiko управляли четыре человека: Кирилл Доронин, однофамильцы Эдвард и Марат Сабировы, а также Зыгмунт Зыгмунтович. Как рассказал Доронин в интервью казанскому изданию «Бизнес.Online», идея создания компании зародилась у него и Марата Сабирова еще в 2017 году. Позже в команду вошли Эдвард Сабиров и Зыгмунт Зыгмунтович. Руководство мечтало о проекте с капитализацией в 300 миллиардов долларов.

Первые сообщения о проверке компании полицейскими появились в СМИ в конце осени 2020 года. Через месяц – в декабре – стало известно, что против руководства Finiko возбудили уголовное дело о создании финансовой пирамиды (ст. 172.2 Уголовного кодекса РФ). Причем, по информации СМИ, дело возбудили лишь после указания Генпрокуратуры.

В июне 2021 года Центробанк России официально признал Finiko финансовой пирамидой. К началу лета уголовное дело о мошенничестве Finiko возбудили в Казахстане.

В середине июля организация рухнула – клиенты перестали получать выплаты, сайт и приложение компании оказались недоступны. Дальше ситуация развивалась предсказуемо: руководство пирамиды сначала обещало вернуть деньги клиентов, основатели обвиняли друг друга в потере денег, а в итоге Доронин объявил о создании новой «инвестиционной компании» Om Finom.

Многие клиенты действительно регулярно получали выплаты и успели заработать на пирамиде. Часть из них все еще верила в слова руководства и была согласна идти на новую авантюру. По данным источника TRT, Доронину удалось привлечь несколько десятков миллионов рублей.

Вместе с этим в органы поступили заявления от второй части клиентов Finiko. Всего было около сотни сообщений о денежных махинациях «инвесткомпании» в Самарской, Новосибирской, Иркутской, Тюменской областях, а также в Приморском, Красноярском и Краснодарском краях.

Спустя несколько дней после объявления о старте Om Finom Кирилла Доронина арестовали. Так называемого бизнесмена обвинили в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 Уголовного кодекса РФ) – как минимум на 13 миллионов рублей. Суд поместил его в СИЗО на два месяца.

Как по отработанному сценарию часть клиентов не поверила в возможную причастность Доронина к преступлениям. В сети появилисьпетиции в поддержку, в Telegram-чатах начались сборы денег якобы на его освобождение. Сам предприниматель тоже не верил в возможность ареста. В суде он сказал, что даже задержание стало для него неожиданностью. Также за несколько месяцев до отправки в СИЗО он успел получил турецкое гражданство и собирался перевозить компанию в Турцию.

Были ли деньги?

В июле в руководстве Finiko произошел конфликт. На одной его стороне оказался Кирилл Доронин, а на другой – Эдвард и Марат Сабировы и Зыгмунт Зыгмунтович. Доронин в прямом эфире на своей странице в Instagram обвинил сооснователей «инвестиционной компании» в присвоении всех денег. Это обозначило крах Finiko.

Доронин сказал, что не может связаться с бывшими партнерами уже две недели и обратился с заявлением в Главное следственное управление МВД по Татарстану. – Меня, по сути, выперли из компании. Так я это трактую, – сказал тогда Доронин.

Спустя сутки Эдвард и Марат Сабировы, а также Зыгмунт Зыгмунтович провели собственный эфир, где возложили вину за потерю денег на Доронина. Они рассказали, что сооснователь Finiko уехал в Турцию 1 июля, после чего попросил перевести ему все деньги компании по срочному делу.

Партнеры якобы сообщили Доронину, что в этом случае денег на выплаты не будет, но тот согласился. Позже Доронин объяснил, что его якобы похитили в Турции, угрожали жизни, пытали и вымогали деньги.

– Мы не пытаемся спрятаться, не кроемся. Единственная причина, почему мы не выходим на связь с Кириллом, – потому что банально переживаем и боимся за свои жизни, в первую очередь. И за жизни своих близких. И еще не понятно, в какую игру он играет, что он там затеял, какие люди там есть, – цитируетСабировых и Зыгмунтовича «Бизнес.Online».

Также бывшие партнеры Доронина говорили, что тот неоднократно хвастался своими «связями с нужными людьми». Сабировы и Зигмунтович рассказали, что еще в декабре, после возбуждения уголовного дела о создании финансовой пирамиды, ходили на допросы к следователям и говорили ровно то, что ранее им сказал отвечать Доронин, чтобы обезопасить себя и компанию.

При этом Доронин, по их словам, был уверен, что дело не сдвинется с места. По информации редакции, так впоследствии и произошло.

«Он всегда озвучивал, что у него есть связи в верхушках, что любой вопрос решится, и с уголовным делом тоже. Он постоянно об этом заявлял, он этим и держал нас в некоем страхе», — сказали сооснователи Finiko во время прямого эфира в Instagram.

Бизнес, родственники и надзор

Finiko – далеко не первый проект Кирилла Доронина. На его ИП зарегистрировано более 40 видов деятельности – от предоставления соцуслуг и ухода за инвалидами до производства металлических конструкций и частей автомобилей. Сам он был в составе учредителей порядка 20 компаний в Татарстане, Московской области и Краснодарском крае.

В 2016-2017 году Кирилл Доронин входил в состав учредителей двух компаний – ООО «АРК» и ООО «ВПК». Первая, судя по регистрационным данным, занимается розничной и оптовой торговлей, а также производством безалкогольных напитков и питьевой воды. Вторая – предоставляет финансовые услуги и ведет деятельность в области права.

Вместе с Дорониным в состав учредителей входит Екатерина Старостина – вероятная дочь первого заместителя прокурора Татарстана Сергея Старостина. Ее опыт в открытии и руководстве фирмами не так обширен. ООО «АРК» и ООО «ВПК», судя по регистрационным данным, единственные компании, которые Екатерина Старостина успела оформить на себя.

Вместе с этим девушка работает в Казанском федеральном университете. Старостина – старший преподаватель кафедры предпринимательского и энергетического права.

ООО «ВПК» вместе со Старостиной учредил некий Вячеслав Басов. Он же в 2015 году открыл вместе с Дорониным микрофинансовую организацию «Жилье-Займ». Судя по регистрационным данным, фирма предоставляла кредиты и ссуды под залог недвижимости.

По информации источников TRT, Басов может быть племянником супруги Старостина. Таким образом, Вячеслав Басов, возможно, приходится двоюродным братом дочери первого заместителя прокурора РТ.

По данным источников TRT, Старостиной Екатерине Сергеевне принадлежат две квартиры и парковочное место в центре Казани, земельный участок в Свияжске в 1407 квадратных метров и двухэтажный жилой дом на нем, а также три участка и дом в деревне Орел Лаишевского района Татарстана.

Участки и дом в деревне Орел ранее находились в собственности Алисы Басовой – предполагаемой супруги Вячеслава Басова. На своей странице в Instagram она указывает, что занимается архитектурой и дизайном.

Еще год назад, летом 2020-го, на этой странице была ссылка на студию Алисы Басовой в Казани по адресу Достоевского, 15. Примечательно, что по тому же адресу располагается нежилое помещение в 137 квадратных метров, зарегистрированное на Ираиду Кленцову – вероятную мать Сергея Старостина и бабушку Екатерины Старостиной.

Таким образом, возможные дочь и племянник жены первого зампрокурора Татарстана связаны с фигурантом одного из самых громких дел в республике за последний год.

Сам Доронин подтвердил «Бизнес.Online» возможное знакомство с девушкой. Он сказал, что с ней общается его брат.

Ранее в СМИ упоминалась связь другого основателя Finiko – Эдварда Сабирова с бывшим министром связи России Николаем Никифоровым. Первый входит в состав учредителей фирмы «З-Сити». Компания занимается застройкой города Иннополис и зарегистрирована на Никифорова. Впрочем, сам Сабиров говорилв СМИ, что инвестирует в фирму личные деньги и эта деятельность не связана с его работой в Finiko.