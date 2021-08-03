Самый высокопоставленный и популярный суннитский священнослужитель в Иране Мавлави Абдулхамид выразил обеспокоенность положением меньшинств в стране и указал, что те же этнические группы в соседних странах «живут лучше».

«Сравнивая свою жизнь с жизнью жителей Кувейта и других стран Персидского залива, наши соотечественники-арабы явно сталкиваются с трудностями в получении средств к существованию», – сказал имам порталу Sunni Online, новостному агентству, отслеживающему положение суннитской общины Ирана.

«У них нет благосостояния и нет полномочий решать свое будущее, поскольку они также страдают от давления и дискриминации», – сказал священнослужитель, имея в виду этнических арабов в Хузестане.

Преимущественно арабский регион на юго-западе Ирана уже более двух недель сотрясают протесты, вызванные водным кризисом, который только усугубил безработицу и бедность.

Однако Мавлави Абдулхамид отметил, что гнев в Хузестане не ограничивается нехваткой воды, а скорее охватывает «нищету и отсталость» и «бесхозяйственность», в которых он обвинил правительство.

Amnesty International насчитала по меньшей мере восемь смертей от рук иранских сил безопасности во время протестов в Хузестане. Тем не менее, активисты обеспокоены тем, что эта цифра может вырасти на фоне жесткой цензуры в Сети, введенной властями.

Несмотря на его умеренный подход и попытки сотрудничать с властями ИРИ, Абдулхамид неоднократно сталкивался с ограничениями, включая запреты на поездки и слежку за его личной жизнью, отмечает Al-Monitor.

Абдулхамид, белудж по национальности, является имам-хатыбом самой большой иранской суннитской мечети Макки в юго-восточном городе Захедан в провинции Систан-Белуджистан и директором Джамия Дар уль-Улюм Захедан, крупнейшего медресе в городе. Его критика шиитского правительства сочетается с призывами включить меньшинства в управление Ираном. «Есть белуджи иранского происхождения, которые служат министрами или командирами в странах Персидского и Оманского заливов, а здесь, на нашей родине, нам приходится бороться хотя бы за то, чтобы иметь местного губернатора».

Имам выразил такую ​​же озабоченность курдской общиной Ирана, чьи соплеменники «чувствуют себя лучше в соседних Ираке и Турции… в то время как в Иране они действительно страдают от крайней дискриминации».

В Иране посты верховного лидера и президента по закону должны занимать последователи официальной религии – шиизма. Однако Конституция Ирана не устанавливает подобных ограничений для министерских должностей. Предыдущие президенты неоднократно избегали включения в правительство представителей суннитского меньшинства, фактически отрицая свои собственные обещания во время предвыборных митингов. И невыполнение этих обещаний вызывает повсеместное разочарование, выражаемое Абдулхамидом и другими суннитскими имамами.

В преддверии июньских президентских выборов в Иране Абдулхамид, выступающий за примирение нации, поддержал консерватора Ибрагима Раиси. За это он подвергся резкой критике, но все равно настоял на том, что дела с новым президентом надо иметь ради этнических белуджей и более широкой суннитской общины.

В своем интервью Sunni Online Абдулхамид предупредил, что Раиси является «последней оставшейся надеждой» для суннитского меньшинства, и посоветовал новому президенту принять политику, основанную на «реалиях».