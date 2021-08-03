С 1 августа в России вступили два новых закона о добыче животных из Красной книги РФ. Согласно им, теперь допускается добыча редких животных, правда, с оговоркой – в исключительных случаях. То есть охотиться на краснокнижных зверей по-прежнему нельзя, но если цель, например, мониторинг животных, то можно. И разрешение на добычу редких животных будет выдавать Росприроднадзор. «Гринпис» считает, что таким образом легализуется VIP-охота. Тем более что среди авторов инициативы – участник элитного клуба охотников, который давно «положил глаз» на исчезающие виды зверей.

Благими намерениями...

Чтобы лучше понять тему и все последствия, которые она может повлечь за собой, стоит подробнее разобраться, какие именно были внесены поправки и что за нюансы они скрывают. Итак, речь идет о федеральных законах от 22.12.2020 № 455-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «О животном мире» и «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В Минприроды официально по нововведениям дали следующий комментарий: «Данным документом исключается положение, запрещающее осуществление любых видов охоты в отношении млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу РФ и (или) в красные книги субъектов РФ. <…> Указанными правилами добывание объектов животного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу России, допускается только в исключительных случаях в целях сохранения объектов животного мира».

Таким образом, с 1 августа в стране разрешена добыча краснокнижных животных – а теперь внимание – с целью осуществления их мониторинга, регулирования их численности, охраны здоровья населения, устранения угрозы для жизни человека, предохранения от массовых заболеваний сельскохозяйственных и других домашних животных, обеспечения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов России.

Правда, в минприроды отдельно подчеркнули (и, вероятно, не могли этого не сделать), что «в перечень исключительных случаев охота не входит» и что «запрет на хозяйственное использование, включая охоту, на животных, занесенных в Красную книгу РФ и Красные книги субъектов РФ, сохраняется». То есть, согласно поправкам, животных можно отлавливать только для научно-исследовательской и образовательной деятельности либо «в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов».

«Просто вопрос денег»

Однако экологи опасаются, что новые поправки легализуют охоту на редких млекопитающих и птиц. В «Гринпис» считают, что такие изменения в законе допускают трофейную охоту на исчезающих животных и что она не заставит себя долго ждать. Об этом открыто говорит руководитель программы организации по особо охраняемым природным территориям России Михаил Крейндлин.

«Фактически отменяется запрет на отстрел краснокнижных животных, – уверен эксперт, который четко объясняет разницу законов и смысл новых поправок. – Если в старом законе об охоте прямо запрещен отстрел, теперь такого нет. Добывание включает и отстрел, и отлов в исключительных случаях».

Попытки организации трофейной охоты на краснокнижных животных были и раньше. «Мы считаем, что охотничье лобби в Думе попросило эти поправки для того, чтобы иметь возможность периодически, например, под видом охоты в научных целях, добывать краснокнижных животных», – настаивает эксперт «Гринписа в России», потому как «найти ученого, который обоснует отстрел для науки – просто вопрос денег»: «Это очень коррупционная форма, с нашей точки зрения». И она принесет негативные последствия.

Крейндлин напомнил, что в России на грани исчезновения находятся 13 видов животных. Это амурский тигр, среднеазиатский и дальневосточный леопарды, снежный барс, зубр, сайгак, лошадь Пржевальского, алтайский горный баран, дзерен, белый медведь, стерх, гренландский и серый киты. Все это, несомненно, представляет интерес для людей, которые уже не знают, чем себя удивить. Поэтому он считает, что охота в рамках новых законов не будет носить массовый характер: «Это будет охота для избранных, кто сможет позволить себе купить научное обоснование».

Первые ласточки

В данной теме примечательно также и то, кто лоббировал законы против краснокнижных птиц и зверей, и то, как трансформировались в процессе принятия поправок изначально благие цели. «Коммерсантъ» выяснил, что законопроект был внесен группой депутатов, среди которых член комитета Госдумы по бюджету и налогам Владислав Резник, глава комитета по природным ресурсам Николай Николаев, член того же комитета Максим Щаблыкин и первый зампред комитета по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев.

По первоначальному замыслу он должен был сгладить противоречие между законами «О животном мире» и «Об охоте», а именно «устранить дублирующие нормы». В июне 2020-го текст поправок в первом же чтении был одобрен Госдумой, поскольку он призывал «защитить права и законные интересы охотпользователей», а в пояснительной записке к нему отмечалось, что законопроектом «однозначно исключается возможность осуществления любых видов охоты в отношении млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу РФ и в Красные книги субъектов». Однако парадокс заключается в том, что ко второму чтению документ дополнился поправками, которые, наоборот, стали это позволять.

Кроме того, «Коммерсантъ» подчеркивает, что это не первая инициатива в отношении животных из Красной книги от депутата Владислава Резника, который входит в президиум элитного «Клуба горных охотников». В 2016 году его клуб просил Александра Хлопонина (на тот момент вице-премьера, который курировал сферу природопользования) выдать пять разрешений на добычу путоранского снежного барана, занесенного в Красную книгу РФ. Необходимость отстрела этого животного обосновалась тогда именно «научными интересами». Была даже разработана специальная научная программа, утвержденная ФГБУ «ВНИИ Экология». Господин Хлопонин пытался поддержать клуб, но в выдаче нужных разрешений отказал Росприроднадзор. Однако клуб не прекратил попытки легализовать трофейную охоту на краснокнижных животных. В 2018 году Владислав Резник направил в Минприроды предложения «рассмотреть целесообразность» введения подобного вида охоты в России.

Кстати, в декабре 2017 года Минприроды утвердило новую редакцию Красной книги России. В нее не попали многие виды животных, которые, по мнению зоологов, нуждаются в охране. В «Гринписе» это также посчитали результатом влияния охотничьего лобби. Минюст отказался зарегистрировать приказ Минприроды. Изменения в Красную книгу были зарегистрированы лишь в апреле 2020 года.

Народ против

Стоит заметить, что против поправок выступают не только экологи, но и обычные россияне. Так, петицию против закона подписали почти 200 тысяч человек. В ней указывается на множество недостатков уже принятых поправок. «Государственный мониторинг охотничьих ресурсов фактически не ведется. Кроме того, закон не указывает, о каком снижении численности идет речь: «во всей вселенной?», «всей численности вида на земле?», «в России»? в субъекте РФ, в охотничьем хозяйстве?» А если речь идет не о виде, а о подвиде или популяции? И почему нужно ждать, пока численность снизится на 50%, почему не на 60-80-100%?» – говорится в общественном обращении.

Относительно данной темы актуально вспомнить и принятый в 2020-м закон, разрешающий охоту в вольерах. Многие тогда посчитали это разрешением на бойню, ведь «вольерная охота в первую очередь лишает зверя шанса убежать. Он в лучшем случае забьется в угол, из которого нет выхода».

Эколог Михаил Крейндлин констатирует, что, увы, охотничье лобби сильно во всем мире и пока тенденция на запрет охоты достаточно слабая: любителей трофейной охоты везде много. «Наша страна не стала в этом плане уникальным примером, но мы до сих пор были в ряду передовых стран, а теперь попадаем в один ряд с какой-нибудь Замбией, куда организуются туры для убийства бегемотов, зебр и других животных».

Правда, не все разделяют опасения общественности и экологов. Например, Владимир Кревер из «Всемирного фонда дикой природы» («WWF Россия») говорит: «Формулировка (изменений в законах – прим. редакции) ничего принципиально не изменяет, ведь выдача или невыдача разрешений будет зависеть не от ученых, а от Росприроднадзора, который эти решения принимает». Но при этом он отмечает: «Безусловно, старая формулировка, когда однозначно запрещается добыча краснокнижных, лучше».