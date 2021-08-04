Сборная Олимпийского комитета России по состоянию на 12:00 (IST) 4 августа завоевала 52 медали: 13 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых. Meduza подсчитала, что почти половину из них выиграли военнослужащие, сотрудники МВД и Росгвардии.

Как оказалось, ничего удивительного в этом нет – основу сборной СССР по хоккею, например, также составляли офицеры вооруженных сил. Этой практике уже несколько десятков лет – с советских времен многие спортсмены числятся и тренируются в спортивных обществах, которые создавались как ведомственные.

К таким относится ЦСКА (Центральный спортивный клуб Армии Минобороны) и «Динамо» (спортивное общество Министерства внутренних дел, в состав которого ранее входили и внутренние войска МВД, затем преобразованные в Росгвардию).

Полный список спортсменов в погонах выглядит следующим образом:

Греко-римская борьба

• лейтенант вооруженных сил Сергей Емелин – «бронза»

Стрельба

• лейтенант Росгвардии Виталина Бацарашкина – два «золота», одно «серебро»

Велоспорт

• старший лейтенант Росгвардии Анастасия Войнова – парная «бронза»

• старший лейтенант Росгвардии Дарья Шмелева – парная «бронза»

Спортивная гимнастика

• старший лейтенант Росгвардии Денис Аблязин – командное «золото», индивидуальное «серебро»;

• прапорщик Росгвардии Никита Нагорный – командное «золото», две индивидуальных «бронзы»

• младший сержант Росгвардии Артур Далалоян – командное «золото»

Бокс

• старший сержант полиции Имам Хатаев – «бронза»

Плавание

•старший сержант полиции Евгений Рылов – два индивидуальных «золота», одно командное «серебро»

• рядовой Росгвардии Климент Колесников – одно «серебро», одна «бронза»

• рядовой Росгвардии Михаил Вековищев – командное «серебро»

Дзюдо

• лейтенант вооруженных сил Нияз Ильясов – «бронза»

• старший сержант вооруженных сил Тамерлан Башаев – «бронза»

Фехтование

• капитан вооруженных сил Софья Великая – командное «золото», индивидуальное «серебро»

• младший сержант вооруженных сил Ольга Никитина – командное «золото»

• капитан вооруженных сил Инна Дериглазова – командное «золото», индивидуальное «серебро»

• лейтенант вооруженных сил Аделина Загидуллина – командное «золото»

• старший лейтенант вооруженных сил Павел Сухов – командное «серебро»

• старший лейтенант вооруженных сил Тимур Сафин – командное «серебро»

• прапорщик Росгвардии Сергей Бида – командное «серебро»

Прыжки в воду

• лейтенант Росгвардии Виктор Минибаев – парная «бронза»

• прапорщик вооруженных сил Александр Бондарь – парная «бронза»

Сегодня, 4 августа, на летней Олимпиаде-2020 в Токио будут разыграны 17 комплектов медалей в 11 видах спорта – в плавании на открытой воде, синхронном плавании, легкой атлетике, боксе, велотреке, конном спорте, парусном спорте, скейтбординге, тяжелой атлетике, греко-римской и женской борьбе.