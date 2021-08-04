87% врачей в России сообщили о дефиците кадров в медучреждениях. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на опрос профсообщества «Врачи РФ», в которое входит 650 тыс. специалистов здравоохранения с медицинским образованием

Исследование проводилось с 30 июля, в нем приняло участие 2855 врачей.

Только 9% респондентов заявили, что в их больницах и клиниках нет проблем с сотрудниками, еще 4% затруднились ответить на вопрос о дефиците кадров.

Большинство опрошенных (37%) рассказали, что сейчас работают на полторы ставки. На одну ставку трудится 27% врачей, на две ставки – 18%, больше двух ставок имеет 12%.

Почти половина (47%) опрошенных медиков считает, что главная проблема кадрового дефицита – это низкие зарплаты. Еще примерно треть (32%) полагает, что виной тому являются оптимизация здравоохранения и излишняя бюрократизация работы.

Лишь 5% считают, что люди уходят из профессии из-за созданного СМИ негативного образа медработника.

В России в первую очередь не хватает врачей первичного звена здравоохранения – терапевтов, врачей общей практики, педиатров, говорит директор Центра политики в сфере здравоохранения НИУ Высшей школы экономики Сергей Шишкин. «Система работает на один, максимум на два года вперед по заявкам от медицинских организаций», – отметил он.

Согласно оценке Центра, до пандемии в первичном звене дополнительно необходимо было 25–30% персонала. Пандемия же, кроме всех вышеперечисленных проблем, выявила также заметную нехватку инфекционистов и реаниматологов.

По данным опроса, 70% врачей полагают, что во время пандемии дефицит кадров в медицинских учреждениях только увеличился, 26% не увидели изменений. Улучшение ситуации с медперсоналом в своих больницах отметило 3% респондентов.

К тому же, в российских медучреждениях в отличие от западных стран мало инженеров, программистов, менеджеров, которые помогают обеспечивать работу медиков, в том числе в условиях цифровизации, добавил Шишкин.

В пресс-службе Минздрава от комментариев по данному поводу отказались.

4 августа стало известно, что врачи краевой клинической больницы № 2 в Краснодаре спасли жизнь 54-летнему пациенту с коронавирусом, у которого было поражено 100% легких.