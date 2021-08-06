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Сын азербайджанского олигарха хочет купить английский футбольный клуб
«Азербайджанский конкурент Абрамовича» (так называет его британская пресса) Насиб Пириев может стать новым владельцем футбольного клуба «Вест Хэм Юнайтед». Сделку оценивают в $560 млн
Сын азербайджанского олигарха хочет купить английский футбольный клуб
Насиб Пириев в компании супермодели Натальи Водяновой / Фото: Getty Images
6 августа 2021 г.

Сын кредитного олигарха из Азербайджана Низами Пириева Насиб планирует приобрести один из старейших клубов английской премьер-лиги (АПЛ) «Вест Хэм Юнайтед», сообщает Hammers News.

По информации портала, футбольному клубу поступило предложение о приобретении контрольного пакета акций на сумму $560 млн от компании PAI Capital, исполнительным партнером которой является Пириев-младший.

Насиб Пириев также совладелец PNN Group, которая выступает партнером брендов De Beers, Hamley’s и сети ресторанов быстрого питания KFC в Азербайджане. Основные активы компании PNN Group принадлежат предприятию AzMeCo, работающему в сфере нефтехимической промышленности и производства метанола.

Учредитель PNN Group – Пириев-старший. В 2015 году Низами Пириев был задержан Главным управлением МВД по борьбе с организованной преступностью по обвинению в присвоении кредита, взятого в Международном банке Азербайджана на строительство в Гарадаге метанолового завода. Общий объем присвоенного вместе с процентами составил $830 млн.

Ему было предъявлено обвинение в мошенничестве и хищении общественного имущества. Однако позже олигарх договорился с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) о передаче ей метанолового завода в обмен на гарантию возмещения суммы его кредитной задолженности со стороны SOCAR и был освобожден из-под стражи. Позднее метаноловый завод Пириева прекратил свою деятельность.

После новости об аресте отца Насиб Пириев был объявлен в международный розыск. Сейчас его имя в списке Интерпола не значится.

«Вест Хэм Юнайтед» был основан в 1895 году под названием «Темз Айронуоркс», а в 1900 году изменил название на нынешнее. Выступает в английской лиге с 1919 года. В 1923 году клуб впервые вышел в высший дивизион. «Молотобойцы» трижды выигрывали Кубок Англии (1964, 1975, 1980). В 1965 году команда взяла Кубок обладателей кубков, а в 1999 году «Вест Хэм Юнайтед» завоевал Кубок Интертото.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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