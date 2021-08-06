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Два афганца сбежали из Института МВД в Уфе, чтобы не возвращаться на родину
Один из курсантов Уфимского института МВД сбежал перед выпускным, другой – из больницы, где он лежал с коронавирусом. Молодые люди из Афганистана боятся, что на родине их насильно заставят воевать
Два афганца сбежали из Института МВД в Уфе, чтобы не возвращаться на родину
Два афганца сбежали из Института МВД в Уфе, чтобы не возвращаться на родину / Others
6 августа 2021 г.

Из Уфимского юридического института МВД РФ сбежали двое пятикурсников, граждан Афганистана. Оба боятся возвращаться домой, пишет LIFE со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Один из них, 22-летний Койар Тойбалла, пропал накануне выпускного 31 июля. За сутки до него курсантов отпустили в увольнение, в расположение вернулись все, кроме афганца.

По данным издания, 30 июля юноша обращался в МВД с просьбой о предоставлении временного убежища в России. Тойбалла опасался, что на родине его насильно заберут в армию и отправят в зону боевых действий. В МВД по Башкортостану не смогли подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Второй беглец – 26-летний Мир Фазлуддин Ансари, он пропал 2 августа. За день до этого группа иностранных выпускников института МВД направилась в аэропорт. Афганец пожаловался на недомогание и его сняли с рейса Уфа-Дубай-Кабул.

В больнице у молодого человека обнаружили коронавирус, его госпитализировали. На следующее утро пациент сбежал. Сейчас Тойбаллу и Ансари разыскивают правоохранительные органы.

Всего на факультете подготовки следователей учились 16 афганцев. В Башкортостане проживает достаточно крупная афганская диаспора, большинство из которых приехали в республику на учебу.

Ситуация в Афганистане остается напряженной после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских и союзнических войск из страны после почти 20 лет оккупации. На данный момент 85% Афганистана, включая районы вдоль границы с пятью странами – Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменистаном – контролирует движение «Талибан».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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