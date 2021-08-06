На этой неделе основное внимание на политическое арене, бесспорно, привлек к себе Сергей Шойгу, который теперь возглавляет федеральный список партии «Единая Россия» на осенних выборах в Госдуму. Министр обороны сделал ряд сугубо политических заявлений, что, в свою очередь, среди экспертов и общественности спровоцировало цепную реакцию в виде упражнений в словотворчестве. Общий знаменатель этих эпитетов можно сформулировать так: Шойгу вживается в роль единоросса-популиста. По известным ему причинам.

«Три, а лучше пять»

На встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН Шойгу предложил построить в Сибири города-миллионники и, более того, перенести туда столицу России. По мнению министра обороны, на этой территории следует создать «три, а лучше пять» крупных промышленных и научных центров, «конкретно направленных на ту или иную сферу деятельности». Шойгу даже выразил сожаление, что в России сейчас нельзя реализовать крупные проекты, подобные строительству Комсомольска-на-Амуре, Красноярской и Саяно-Шушенской ГЭС, Байкало-Амурской магистрали. «Вспомните, как искренне люди ехали на все эти стройки», – публично поностальгировал о советском прошлом министр.

Примечательно, что с идеей переезда столицы Сергей Кужугетович выступал и раньше. В 2012 году он предлагал таким образом бороться не просто с притоком, а с перетоком россиян в московский регион. И что интересно: в июне 2021-го президент на традиционной «прямой линии» тоже говорил о переносе правительства в Сибирь, правда, в том ключе, что это не решит проблем северного региона, но он допускает, что часть федеральных ведомств и офисы крупных компаний действительно возможно туда перенести из Москвы.

А вот известный архитектор-урбанист Андрей Иванов эту идею министра обороны России оценил, как «совершенно невозможную» и в принципе назвал ее не лучшей затеей. «Это просто фантазии, – поделился член Совета по территориальному планированию и градостроительству Союза архитекторов России своим мнением. – Просто потому, что у нас очень много пустующих и пустеющих городов в той же Сибири. Если города развивать, то – развивать существующие и наполнять их теми функциями, о которых говорил Шойгу. В Сибири есть несколько городов, которое вполне способны их принять. Никакие новые города сейчас построены быть не могут. Не знаю, почему это ему (Сергею Шойгу – прим. редакции) вообще пришло в голову».

По словам Иванова, в разных городах страны наблюдается существенная диспропорция по доходам и уровню комфортной жизни. Именно в этом Иванов видит причину, по которой люди бегут из Сибири. «Уезжают ведь туда, где можно заработать большие или просто приличные деньги. Уезжают в Москву, Петербург, Краснодарский край, например, потому что там жить приятней. Скорее всего какая-то политика по развитию Сибири и Дальнего Востока не работает, потому что людям жить в этих городах некомфортно, там нет работы с достойной оплатой и жить там тяжело. Вот в чем проблема и с чем реально стоит разбираться», – сообщил специалист «Ленте.ру».

«Критический импорт»

Уже на встрече с коллективом завода «Красмаш» Шойгу обещал избавить россиян от импорта и заявил, что у нас в стране до 2025-го доля отечественных товаров вырастет в два с половиной раза. Глобальную цель в рамках программы импортозамещения, по цитате ТАСС, министр обороны выразил так: «Важно не воспроизводить старые советские изделия, а наладить выпуск современных образцов, превосходящих по своим характеристикам зарубежные аналоги». Каким образом власти планируют подобный технологический рывок, учитывая известные проблемы со станкостроением и с каждым годом все увеличивающимся оттоком молодых ученых за рубеж и стремительным старением кадров, – вопрос, видимо, риторический, поскольку честный ответ на него угробит политическую карьеру даже такого тяжеловеса, как Шойгу.

Основной задачей, поставленной оборонно-промышленному комплексу (ОПК), министр назвал наращивание производства продукции военного и двойного назначения, отметив, что это требует от предприятий больших усилий, а от государства – значительных инвестиций и колоссальной организационной работы. Он назвал ОПК локомотивом экономического развития страны и отметил, что по гособоронзаказу в войска поступают новые образцы вооружения, полным ходом идет модернизация существующего парка военной техники. Кстати, еще в конце весны стало известно, что правительство снова ищет финансирование в размере 1 трлн руб. на то, чтобы заместить «критический импорт».

«Нефтегазовая игла»

Также Шойгу считает, что реализация нынешних важнейших проектов на том же гиганте «Красмаше» стала возможна благодаря коренным преобразованиям, произошедшим в стране. Министр обороны неожиданно обрисовал свое видение недавнего прошлого и настоящего России. По его словам, Россия не так давно «прочно сидела на «нефтегазовой игле» и доход государства зависел от конъюнктуры рынка энергоносителей». Шойгу уверен, что эти времена в прошлом, однако в действительности 50% экспорта страны до сих пор составляют нефть и газ, а цены на нефть – основной индикатор российской экономики.

По мнению Шойгу, Россия была экономически отсталой страной с низким уровнем благосостояния граждан. Но теперь все изменилось, заявил он. «Со временем удалось переформатировать социальную политику, сделать ее более реальной и отвечающей нуждам простых граждан. Удалось искоренить массовую безработицу, организовать на системной основе обеспечение населения жильем», – отметил Шойгу, добавив, что «осуществляется материальная поддержка малообеспеченных семей».

И пока общественность в блогах шутит, что подобные заявления министра обороны достойны президентства или хотя бы кресла премьер-министра, журналисты, рассказывая об этом, напомнили другую статистику и жирно намекнули, что реальная картина выглядит иначе. Доходы россиян с момента аннексии Крыма обрушились на 10,4%. В результате 12,3% россиян оказались за чертой бедности, а это более 17 млн человек. Как следует из данных Росстата, каждый четвертый ребенок в России живет в семье, находящейся за чертой бедности.

Информация как оружие

Из других свежих заявлений министра обороны журналисты не могли обойти вниманием свою профессиональную стезю. Дело в том, что Шойгу рассказал своим фактическим избирателям о создании большой киностудии Минобороны.

«Я надеюсь, что мы, создав большую киностудию, сейчас будем снимать фильмы, как документальные, так и художественные, – поделился министр обороны. – Большое удовольствие доставляет заниматься с вашими коллегами из географического сообщества. Туда приходят азартные, влюбленные в страну люди и разъезжают в разные уголки, снимают фильмы замечательные».

Министр пояснил, что все, что связано с информацией, очень важно – сегодня она стала оружием, хотим мы этого или нет.

Кроме того, министр обороны стал утверждать, что в Польше, Латвии и Эстонии действуют центры антироссийской пропаганды. И как раз это Шойгу называет информационным оружием.

Политолог Кирилл Рогов расценивает такую риторику как доказательство того, что российская власть теряет поддержку населения. Он также добавил, что пропагандисты убеждают россиян в том, что любая критика в адрес Кремля – это не что иное, как информационное оружие Запада.

Анекдот, да и только

В связи с этим в предвыборной гонке, которая приближается к финишу, Сергей Шойгу, видимо, не мог «не заметить» и слова президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что Крым станет украинским и что Донбасс «никогда не будет русской территорией».

«Знаете, есть старый одесский анекдот, когда приезжий спрашивает на Соборке о неработающем фонтане: а здесь бил фонтан? На что одессит ему отвечает: почему бил? Он бил, есть и будет», поиронизировал Шойгу журналистам, решив, что ситуация складывается похоже.

Словом, предвыборная кампания в России в самом разгаре, и тут уже, что называется, кто во что горазд. Сейчас то и дело избиратели слышат самые разные предложения от кандидатов, в том числе от весьма влиятельных и в принципе не замеченных в сотрясании воздуха. Но одно дело, как замечают авторы ТК «Футляр для курая», когда «кандидаты в депутаты от партии гоняют по полям и снимаютсюжеты о сусликах и красотах башкирской природы, а другое – когда руководство партии в своей рекламной политике переходит все границы скромности».