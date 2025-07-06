Израильские поселенцы при поддержке армии изгнали последних жителей палестинской деревни Восточная Аль-Муарраджат в Иорданской долине Западного берега. Вечером 4 июля они разбили шатер рядом с деревней, а ночью с оружием начали выгонять семьи из домов. Полиция прибыла лишь спустя долгое время и, по словам очевидцев, не только не остановила рейд, но и способствовала ему.

По словам жительницы деревни Алии Млихат, среди нападавших были подростки, а действия солдат сопровождались «улыбками и одобрением». Руководил атакой поселенец Зоар Сабах, внесенный Великобританией в санкционный список. Он угрожал жителям, призывая их «уходить в Иорданию». После насилия, угроз и оскорблений 20 семей покинули свои дома, забрав лишь самое необходимое. Сейчас они разбросаны по соседним деревням, многие остались под открытым небом без доступа к воде и тени.

Млихат рассказала изданию Middle East Eye, что ранее поселенцы крали скот, травили овец, жгли мечеть и школу, а в октябре избили учителей и связали директора. Насилие усилилось после начала войны в Газе. Организация Norwegian Refugee Council (NRC) считает, что речь идет о насильственном перемещении населения, запрещенном Женевской конвенцией.

По данным правозащитников, аналогичный сценарий повторился в мае в соседнем Мугайир ад-Дейр, где поселенцы с Сабахом и другим санкционированным активистом Беном Пази выгнали 125 жителей. Сейчас под угрозой оказывается община Рас Айн аль-Ауджа, где в июне возник еще один аванпост.

Шейна Лоу из NRC говорит, что действия поселенцев «копируются» по всему востоку от Рамаллы: они разбивают палатки, подводят воду, захватывают пастбища и ресурсы, вынуждая палестинцев к бегству. Многим приходится продавать скот, залезать в долги и искать убежище в промышленных зонах без электричества и воды.

По ее словам, Израиль таким образом расчищает территорию под новые поселения. Это подрывает саму возможность создания палестинского государства и делает решение о двух государствах все менее реализуемым. Несмотря на визиты дипломатов и заявления обеспокоенности, действенных мер международное сообщество, по ее словам, не предпринимает.