В Амурской области России пропал с радаров пассажирский самолет Ан-24, выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду. Об этом сообщил губернатор региона Василий Орлов.

По его словам, на борту находились 43 пассажира, включая пятерых детей, а также 6 членов экипажа. В настоящее время в регионе началась поисково-спасательная операция. Задействованы все необходимые силы и средства.

«Убедительно прошу не доверять непроверенной информации. О развитии ситуации будем сообщать на официальных площадках правительства области», — отметил Орлов в своем телеграм-канале.

В МЧС России уточнили, что самолет принадлежал авиакомпании «Ангара» и выполнял маршрут Хабаровск — Благовещенск — Тында. По предварительным данным, связь с воздушным судном была потеряна в нескольких километрах от аэропорта Приамурья.

В экстренных службах подчеркнули, что работы по поиску продолжаются, дополнительные подробности уточняются.