ПОЛИТИКА
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Исчезновение самолета в небе над Амурской областью
Пассажирский самолет Ан-24, следовавший из Благовещенска в Тынду, пропал с радаров в Амурской области — на борту находились почти 50 человек
Исчезновение самолета в небе над Амурской областью
Пассажирский самолет Ан-24 / Reuters
18 часов назад

В Амурской области России пропал с радаров пассажирский самолет Ан-24, выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду. Об этом сообщил губернатор региона Василий Орлов.

По его словам, на борту находились 43 пассажира, включая пятерых детей, а также 6 членов экипажа. В настоящее время в регионе началась поисково-спасательная операция. Задействованы все необходимые силы и средства.

«Убедительно прошу не доверять непроверенной информации. О развитии ситуации будем сообщать на официальных площадках правительства области», — отметил Орлов в своем телеграм-канале.

В МЧС России уточнили, что самолет принадлежал авиакомпании «Ангара» и выполнял маршрут Хабаровск — Благовещенск — Тында. По предварительным данным, связь с воздушным судном была потеряна в нескольких километрах от аэропорта Приамурья.

В экстренных службах подчеркнули, что работы по поиску продолжаются, дополнительные подробности уточняются.

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