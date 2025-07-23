Впервые за время войны в Газе Израильская медицинская ассоциация (ИМА) обратилась напрямую к руководству страны и Минобороны с требованием срочно допустить гуманитарную и медицинскую помощь в сектор. Письма получили министр обороны Израиль Кац, начальник Генштаба Эяль Замир и глава Координационного управления деятельности на территориях (COGAT) генерал-майор Расан Альян.

Глава ИМА профессор Цион Хагай подчеркнул в обращении: «Мы настаиваем на необходимости немедленно обеспечить доставку медицинского оборудования и базовых гуманитарных средств жителям Газы. Этого требует как медицинская этика, так и международное гуманитарное право».

Поводом для письма стало заявление Минздрава Газы — 20 июля 73 мирных жителя погибли в очереди за едой. Каждый день из-за израильских обстрелов в очередях за едой умирают десятки жителей сектора.

Хагай подчеркнул: если эти данные подтвердятся, «это станет грубым нарушением как медицинской этики, так и международного права».

Израильская армия заявила, что якобы «открывала предупредительный огонь» у пунктов раздачи помощи, но считает число погибших завышенным. В армии не отрицают, что ведут огонь по мирным жителям.

В интервью Ynet Хагай отметил, что Всемирная медицинская ассоциация требует объяснений от израильских коллег.

«В Европе видят гораздо больше, чем сообщают наши (израильские) СМИ. Мы получаем кадры разрушений и жертв. Нам нужно знать, что происходит, чтобы реагировать честно и ответственно», — уточнил он.

Хагай также сообщил, что ИМА не получает из официальных источников никаких достоверных данных. Израиль по-прежнему не пускает иностранных журналистов в Газу — более того, израильские военные намеренно атакуют оставшихся в секторе журналистов, чтобы не допустить освещения военных преступлений.

Критика в адрес Израиля растет. На прошлой неделе глава Минздрава Газы заявил, что от голода в секторе уже умерли 88 человек, из них 78 — дети.

На этом фоне Британская медицинская ассоциация уже приостановила отношения с ИМА. Она обвиняет израильские власти в нарушении норм международного права и требует прекращения огня.