ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Власти Туркменистана заставляют граждан клясться на Коране об отказе от VPN
Одно из обязательных многочисленных условий для проведения Интернета в Туркменистане – это клятва нового юзера на Коране о том, что он никогда не будет пользоваться VPN
Власти Туркменистана заставляют граждан клясться на Коране об отказе от VPN
Фото: Reuters / Reuters
11 августа 2021 г.

Власти Туркменистана требуют от граждан, желающих провести к себе домой Интернет, присягу на Коране, сообщает «Радио Азатлык».

Издание приводит слова одной из местных жительниц, которая по соображениям безопасности не стала раскрывать свое имя и адрес проживания. Она уже полтора года пытается провести интернет, который необходим ей для общения с супругом, работающим за границей.

Однако властям было недостаточно бесчисленного множества подписанных ею документов. Женщина рассказала, что, когда подошло время подключения, от нее потребовали дать клятву на священном для мусульман Коране о том, что она не будет пользоваться сервисами VPN.

«Теперь от меня требуют, чтобы я поклялась на Коране о том, что не буду пользоваться VPN услугами. А без VPN в Интернете никакие сайты не открываются. Не знаю даже, что делать», – сказала она.

СМИ отмечают, что были и другие случаи, когда туркменские чиновники требовали от населения дать подобную клятву.

В 2020 году в Туркменистане запретили слово «коронавирус», чтобы не допустить паники среди населения.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us