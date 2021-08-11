Власти Туркменистана требуют от граждан, желающих провести к себе домой Интернет, присягу на Коране, сообщает «Радио Азатлык».

Издание приводит слова одной из местных жительниц, которая по соображениям безопасности не стала раскрывать свое имя и адрес проживания. Она уже полтора года пытается провести интернет, который необходим ей для общения с супругом, работающим за границей.

Однако властям было недостаточно бесчисленного множества подписанных ею документов. Женщина рассказала, что, когда подошло время подключения, от нее потребовали дать клятву на священном для мусульман Коране о том, что она не будет пользоваться сервисами VPN.

«Теперь от меня требуют, чтобы я поклялась на Коране о том, что не буду пользоваться VPN услугами. А без VPN в Интернете никакие сайты не открываются. Не знаю даже, что делать», – сказала она.

СМИ отмечают, что были и другие случаи, когда туркменские чиновники требовали от населения дать подобную клятву.

В 2020 году в Туркменистане запретили слово «коронавирус», чтобы не допустить паники среди населения.