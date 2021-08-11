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РАН заявила о превышении разлива нефти в Черном море в 400 тысяч раз
Площадь пятна от выброса нефтепродуктов в Черном море составляет 80 квадратных километров. Каспийский трубопроводный консорциум утверждал, что площадь разлива – 200 квадратных метров
РАН заявила о превышении разлива нефти в Черном море в 400 тысяч раз
РАН заявила о превышении разлива нефти в Черном море в 400 тысяч раз / Others
11 августа 2021 г.

Произошедший 7 августа в результате залпового выброса с греческого танкера под Новороссийском разлив нефти может быть больше заявленного в 400 тысяч раз, сообщили ученые Института космических исследований и Института океанологии РАН.

Ученые проанализировали радиолокационный снимок акватории, где произошел разлив. Снимок был сделан спутником Sentinel-1 8 августа в 18:20 по местному времени.

Площадь пятна от выброса нефтепродуктов в Черном море составляет 80 квадратных километров, указывают в РАН. Каспийский трубопроводный консорциум утверждал, что площадь разлива – 200 квадратных метров.

Выброс сырой нефти с греческого танкера Minerva Symphony произошел вечером 7 августа в 6 км от берега. Проводивший закачку нефти на танкер Каспийский трубопроводный консорциум заявил, что попавшая в воду нефть растеклась на площади 200 квадратных метров. Объем разлива, по оценке компании, составил «порядка 12 кубометров».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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