Российский Красноярск возглавил мировой рейтинг городов с самой загрязненной атмосферой, свидетельствуют данные проекта IQAir, отслеживающего качество воздуха в реальном времени.

По данным на 17:20 мск 11 августа Красноярск находится на первой строчке списка с индексом качества воздуха (AQI), равным 305. При этом утром 11 августа этот показатель находился на отметке 592 единицы, пишет «Сибирь.Реалии».

Следом за сибирским городом с большим отрывом идут Дакка (Бангладеш, 179 единиц) и Кабул (Афганистан, 151 единица).

Значение AQI, превышающее 300, представляет опасный уровень загрязненности воздуха. 50 единиц – это удовлетворительное качество воздуха.

Сайт общественного мониторинга атмосферы «Красноярск. Небо» зафиксировалповышенное загрязнение во всех районах города. Серьезным фактором, влияющим на чистоту воздуха в Красноярске, стали пожары, бушующие в соседней Якутии уже несколько недель. Жители Красноярского края неоднократно сообщали, что на территории региона трудно дышать. При этом дым от пожаров уже достиг Северного полюса и Урала.