О том, что Великобритания направила представителей своей Специальной авиадесантной службы (САС) в Йемен, сообщило издание Daily Express со ссылкой на источники. Около 40 военных, в том числе специалисты по радиоэлектронной разведке, прибыли в аэропорт аль-Гайда на востоке страны для того, чтобы расследовать произошедшее в Аравийском море нападение на танкер-химовоз Mercer Street, в результате которого погиб гражданин Соединенного Королевства. Лондон настроен решительно: ему вызвались помочь развернутые в регионе американские военные.

Изначально британские СМИ предполагали, что развертыванием спецназа Лондон хочет направить сигнал Ирану о готовности к силовому сценарию, однако, как проинформировали источники Daily Express, представители британского спецподразделения намерены прояснить все обстоятельства произошедшего, взаимодействуя c локальными силами. «Все указывает на то, что беспилотный летательный аппарат запущен из Йемена. Возникают опасения по поводу того, что их потенциал для осуществления атак вырастет», – говорит источник газеты, комментируя нападение.

Безаппеляционность обвинений

Теми, кто запустил атаковавший Mercer Street дрон, могут быть йеменские хуситы, которых считают проводниками иранских интересов на Аравийском полуострове. К этой версии склоняются и европейские страны, некогда помогавшие Тегерану перезапустить переговоры о восстановлении ядерной сделки с администрацией президента США. В то, что иранская сторона не руководила операцией, похоже, никто не верит.

Страны G7 единогласно признали случившееся с Mercer Street делом рук военного командования Исламской Республики. В их совместном с главой европейской дипломатии заявлении говорится, что «поведение Ирана и его поддержка «прокси» и негосударственных вооруженных акторов угрожает международному миру». «Семерка» пообещала «делать все возможное» для обеспечения безопасности морских перевозок, однако, по большому счету, в прошлом такие обещания ни к чему не приводили. Иранское руководство лишь отмахивается.

Тем не менее, доказательства есть. Постоянный представитель Британии при ООН Барбара Вудворд заявила, что Соединенное Королевство обладает всеми сведениями о том, кто несет ответственность за атаку. По словам дипломата, нападение было преднамеренными, а выводы британской стороны базируются на внимательном анализе обломков использованного при атаке беспилотника, обнаруженных на борту судна. «Это беспилотник Shahed 136. Их делают только в Иране», – безапелляционно заметила Вудворд.

Переговоры на паузе

Вопрос о переговорах в Вене, которые ведутся между Ираном и международной «пятеркой» (РФ, Великобритания, КНР, Франция и Германия) по проблеме восстановления ядерной сделки в первоначальном виде, повис в воздухе. После того, как в Исламской Республике вступила в активную фазу избирательная кампания, диалог и без того был заморожен: Тегеран объяснял это необходимостью дождаться вступления в должность Эбрахима Раиси. Теперь же Раиси приведен к присяге, но обстоятельства складываются, мягко говоря, не в пользу Ирана.

Смена правительства не повлияет на ход венских переговоров, пообещал на днях официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде. Однако следует задаться вопросом, как может повлиять на них разгоревшаяся в очередной раз танкерная война.

Пока что источники агентства Bloomberg уверяют, что администрация президента США не хочет отказываться от диалога по «реставрации» ядерного соглашения и допускает использование «плана Б», чтобы стимулировать процесс диалога. В частности, по сведениям Bloomberg, американская сторона готова обсуждать на промежуточном этапе уменьшение санкционных мер против Ирана в обмен на заморозку Исламской Республикой части активности по развитию ядерной программы. Такие авансы в условиях нападения на танкеры выглядят опасными.

Нет пространства для манёвра

Региональные противники Ирана в возвращение к первоначальной версии Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) тоже, как кажется, не верят. Во всяком случае израильские СМИ наперебой обсуждают то, как оказались посрамлены сторонники восстановления ядерной сделки и насколько теперь токсична дорога к переговорам.

Эти предположения подтверждаются показателями национальной валюты. Иранский риал упал на этой неделе до рекордно низкой отметки с начала этого года, преодолев порог в 260 тыс. единиц по отношению к доллару. Иранские оппозиционные СМИ отмечают, что это в том числе может направлять сигнал пришедшему к власти Ибрахиму Раиси. Его считают консерватором и преемником верховного лидера Али Хаменеи.

Экономическая ситуация, как полагают наблюдатели, просто вынуждает Тегеран вернуться к диалогу в Вене при любых обстоятельствах и при любых условиях: дальнейшего давления экономика Исламской Республики в условиях растущего дефицита и невозможности развиваться просто не выдержит. В связи с этим нападения на танкеры выглядят абсолютно удивительно: это просто выстрел себе в ногу.