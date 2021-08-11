Глава Чечни Рамзан Кадыров получил премию в размере 45 тысяч рублей от государственного телеканала «Грозный», сообщается на сайте канала.

Наградил Кадырова премией министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Канал сообщил, что глава региона «неоднократно выступал в качестве мобильного репортера» и присылал «эксклюзивные репортажи из труднодоступных мест, зачастую снятые в экстремальных условиях». Кадыров также предоставил эксклюзивные видеокадры, где показал животных, обитающих в его саду. В частности, глава Чечни познакомил подписчиков с собственным попугаем, отмечается в сообщении телеканала.

Прошлым летом глава Чечни призвал чиновников подписываться на аккаунты телеканала «Грозный» в социальных сетях. «Госслужащий, работник, который не интересуется ситуацией на своей родине – какие решения принимаются, улучшения и изменения происходят, какие выступления бывают – он не работник. Если ему нет до этого дела, его нельзя назвать работником и тем более товарищем на нашем пути. Если он в соцсетях и не подписан на канал «Грозный» в YouTube, во «ВКонтакте», в других социальных сетях, то это опасный для нас человек», – сказалтогда Кадыров.