Пандемия только усилила роль социальных сетей, голосовых помощников и качественного интернет-соединения, сделав их неотъемлемой частью жизни – так, в 2020 году число активных пользователей Сети в России увеличилось с 49 до 64 млн человек, говорится в исследовании международной компании Ipsos.

85% граждан Российской Федерации имеют смартфоны, а 78% регулярно используют компьютер. Среди детей этот показатель превышает 90% – 94% несовершеннолетних имеют смартфоны, 93% регулярно используют компьютер. А каждый пятый (22%) представитель поколения Z (16-25 лет) электронной почте предпочитает видеозвонки – сказывается межпоколенческий разрыв в использовании цифровых сервисов.

При этом только 19% респондентов Ipsos выбирают все четыре вида связи: электронная почта, мессенджеры, соцсети, видеообщение.

В прошлом году значительно возросла и роль голосовых помощников, которые дети активно используют для работы с информацией. Больше всего они популярны у пользователей 10-12 лет (56%).

По данным авторов исследования, в 2020 году аудитория голосовых помощников в России составила 52 млн пользователей (на 3% больше, чем в 2019 году). Самыми популярными в стране являются Алиса (45 млн пользователей), Google Assistant (11 млн) и Siri (6 млн).

Эксперты подчеркивают, что соцсети постепенно становятся единой точкой обмена любой информацией между пользователями и уже являются коммуникационными экосистемами будущего.

В частности, они совмещают функции связи, мессенджеров, интернет-магазинов, доставки и банковских услуг.

Самый популярный вид контента в соцсетях – это видеоролики, на просмотр которых тратится 80% времени пользователей. При этом только 20% – на тексты и фотографии.

Проректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Валерия Касамара считает, что активное использование молодым поколением современных технологий может значительно повлиять даже на политику.

«Эта статистика не про популярность гаджетов, а про то, что и как уже сегодня формирует поколенческое мышление, картину мира, ценности», – прокомментировала Касамара результаты исследования в своем Telegram-канале.

Эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин в свою очередь отмечает, что развитие интернет-коммуникации особенно важно в условиях внедрения дистанционного электронного голосования.

Опрос Ipsos проводился в российских городах с населением от 100 тыс. человек. В нем участвовали 5,5 тыс. россиян от 16 лет.

Респондентов разделили на группы по возрасту: поколения Z (16–25 лет), Y (26–40 лет), X (41–55) и Silver Age (56–100).