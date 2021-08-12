Аналитики сервиса «Яндекс.Карты» совместно с лингвистами определили самые необычные названия населенных пунктов России.

Всего на «Яндекс.Картах» обозначено около 160 тысяч населенных пунктов, однако в этот список не входят дачные поселки и некоторые другие поселения. Большая их часть – деревни (57%), села (19 %) и сельские поселки (17 %). Городов и поселков городского типа меньше (1,5 %).

Исследователи насчитали около 82 тысяч уникальных названий населенных пунктов в РФ, из них около 65 тысяч встречаются на карте только один раз. Среди них: Ыба, Три Овражка, Пятая Гора, Шестой Причал, Первый Содом, Третий Решающий, Первый Шаг, Девятый Вал, Усадьба Жадины, Чилино, Демонята, Личка, Новый Карапуз, Малый Ужин, Выдра, Омар, Злоба, Суета, Страдань и многие другие.

Самые длинные названия российских населенных пунктов – Кременчуг-Константиновское, Верхненовокутлумбетьево и Нижненовокутлумбетьево.

Самые короткие наименования – двухбуквенные Ян и Яр, их на карте страны 11.

Самыми распространенными названиями городов, сел и деревень стали Александровка (333 населенных пункта), Ивановка (280) и Михайловка (272).

Больше половины населенных пунктов России носят имена среднего рода, около 30% – женского, меньше 20% – мужского. При этом среди городов и поселков городского типа имена мужского рода носят почти 70% населенных пунктов.