Доктор Эндрю Ньюберг из Университетской больницы Томаса Джеферсона в Филадельфии изучил процессы внутри человеческого мозга до, во время и после молитвы и пришел к удивительным выводам, пишет портал About Islam.

С помощью специального оборудования ученый сканировал мозг имама, тибетского монаха и атеиста, практикующего медитацию.

Результаты исследования, проведенного Ньюбергом, показали увеличенную активность лобной доли во время молитвы.

«Активность мозга во время «разговора с Богом» совпадает с его активностью во время разговора с другим человеком», – отметил доктор.

Примечательно, что медитация подобного эффекта не продемонстрировала – Ньюберг сканировал мозг атеиста до, во время и после медитации и не увидел на снимках усиление работы каких-либо долей.

Ученый также не нашел различий между работой мозга человека в спокойном состоянии и во время медитации и пришел к выводу, что последняя не оказывает какого-либо влияния на организм.

Молитва же, напротив, имеет положительный эффект, поскольку активизация работы лобной доли мозга позволяет избежать или отсрочить появления таких заболеваний, как деменция, болезнь Альцгеймера и старческое слабоумие, подчеркивает исследователь.

В мае 2021 года стало известно о том, что американские ученые планируют выяснить, помогает ли молитва от коронавируса. Основываться они будут на данных о выживаемости и сроках выздоровления пациентов с COVID-19, за которых молились и за которых – нет. При этом молиться за пациентов будут представители сразу пяти разных конфессий.