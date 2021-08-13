ПОЛИТИКА
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Активисты будут бороться за дубы в Волго-Ахтубинской пойме до последнего
Палаточный лагерь в дубовой роще в Волгоградской области, которую начали вырубать из-за строительства дороги, ликвидировали, но экоактивисты не сдаются и каждый день проверяют ход работ
Активисты будут бороться за дубы в Волго-Ахтубинской пойме до последнего
Активисты будут бороться за дубы в Волго-Ахтубинской пойме до последнего / Others
13 августа 2021 г.

Сотрудники комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области ликвидировали палаточный лагерь, который установили противники вырубки дубов в Волго-Ахтубинской пойме, пишет «Кавказский узел».

В отношении участников акции возбуждено административное дело о нарушении правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях.

Экоактивисты, со своей стороны, пожаловались на действия чиновников в полицию. По их словам, лагерь будет восстановлен. Это должно привлечь максимальное внимание к проблеме истребления лесных массивов в целях строительства объектов инфраструктуры.

Лагерь из восьми палаток был установлен 8 августа в Волго-Ахтубинской пойме в непосредственной близости от места, где запланирована новая дорога.

Минприроды России в июне разрешило проложить трассу через Волго-Ахтубинскую пойму, тем самым одобрив и вырубку дубовой рощи.

13 июля активисты зафиксировали вырубку в пойме 42 дубов и передали материалы об этом в правоохранительные органы, а 17 июля собрали около 200 подписей под обращением к президенту и в Генпрокуратуру.

Энтузиасты настаивали на том, что проект строительства дороги не прошел соответствующую экспертизу, и добились дополнительной проверки со стороны природоохранной прокуратуры. В данный момент они самолично заняты контролем работ на объекте.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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