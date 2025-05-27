ВОЙНА В ГАЗЕ
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Марш ненависти в Иерусалиме
Тысячи израильтян прошли расистским маршем по мусульманскому кварталу Иерусалима, выкрикивая «Газа наша»
Марш ненависти в Иерусалиме
Марш ненависти в оккупированном Восточном Иерусалиме / Reuters
3 часа назад

Тысячи израильтян 26 мая приняли участие в ежегодном «Марше флагов», пройдя через мусульманский квартал Старого города Иерусалима. Манифестанты выкрикивали расистские лозунги, такие как «Смерть арабам», «Газа — наша» и «Пусть их деревни горят».

Мероприятие было организовано муниципалитетом Иерусалима и приурочено к годовщине захвата Восточного Иерусалима в 1967 году. Международное сообщество не признало эту часть города израильской и считает Восточный Иерусалим оккупированным.

Власти Израиля позиционируют марш как «праздничное шествие», однако в действительности он направлен на унижение и оскорбление палестинцев в Старом городе. Уже к полудню большинство арабских магазинов было закрыто, а жители забаррикадировались в своих домах.

Очевидцы сообщают о нападениях со стороны молодых людей: оскорбления в адрес женщин в хиджабах, разгромленные магазины и кафе, попытки вторгнуться в дома. Правоохранительные органы подверглись критике за бездействие и неспособность остановить насилие.

Во главе марша — некоммерческая организация «Ам К’Лави», которую возглавляет Барух Кахане — сын покойного израильского террориста Меира Кахане, чья партия «Ках» была запрещена в Израиле за пропаганду расизма. Некоторые участники марша были в футболках с символикой этой партии. Однако полиция их не остановила и никак не препятствовала демонстрации запрещенной символики, отмечает Guardian. 

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир также прибыл в Старый город, после провокационного визита к мечети Аль-Акса. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху провел заседание правительства в Сильване — восточном районе Иерусалима, несмотря на предупреждения спецслужбы «Шин Бет» о возможной эскалации.

«Марш флагов» давно рассматривается как насильственное и провокационное проявление контроля Израиля над оккупированным Иерусалимом. Именно это событие стало одной из причин 11-дневной войны с ХАМАС в 2021 году. Многие опасаются, что последствия в этом году могут оказаться еще более разрушительными.


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