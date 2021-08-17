Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев дал большое интервью газете «Новый Узбекистан», в котором рассказал о проводимых в стране реформах, приоритетах развития государства и открывающихся вследствие изменений перспективах.

В ходе интервью была затронута тема масштабных демократических преобразований, имеющих место в течение пяти лет президентства Мирзиёева. Глава государства отметил, что укоренившаяся в сердцах всего народа страны идея «нового Узбекистана» воплощает в себе мечты и стремления предков народа Узбекистана, заложивших основы первого и второго периодов возрождения в истории страны. «Если кратко изложить суть принятой пять лет назад стратегии действий, то в этом уникальном документе мы поставили перед собой стратегическую цель – построить новый Узбекистан и заложить фундамент третьего ренессанса», – указал Мирзиёев.

В настоящее время в нашей стране происходит еще один важный процесс пробуждения. Поэтому слова «Новый Узбекистан» и «третий Ренессанс» звучат гармонично и вдохновляют наш народ на достижение великих целей», – подчеркнул президент.

Глава государства признал, что долгое время органы власти Узбекистана были оторваны от жизни народа. Признав, что пока рано говорить о том, что старая система полностью ушла в небытие, Мирзиёев заострил внимание на изменениях в этом направлении, отдельно подчеркнув, что демократические реформы в Узбекистане приобрели необратимый характер.

«Открытость и гласность в деятельности государственных органов в нашей стране становятся все более распространенными. Сенаторы и депутаты, министры и хокимы, должностные лица всех звеньев встречаются с гражданами лицом к лицу и серьезно занимаются их проблемами не на бумаге, а на практике. Мы открыто признаем, что в нашей жизни существуют проблемы, связанные с принудительным трудом, в частности, с детским трудом, безработицей, бедностью, коррупцией, обеспечением населения жильем, образованием и медициной, и совместно с нашим широким сообществом решаем их», – заверил лидер республики.

Отдельно Мирзиёев поприветствовал критические высказывания людей в адрес органов власти. «Сегодня в людях появляется уверенность в справедливости, правде. Они объективно оценивают работу руководителей и чиновников разного уровня, открыто критикуют недостатки. Это очень важно для нашего национального развития. У нас есть все основания говорить, что сегодняшний Узбекистан – это не вчерашний Узбекистан, что сегодняшний народ – не вчерашний народ», – указал президент.

Проводимые руководством страны реформы положительно влияют на интересы всех слоев населения, заверил Мирзиёев. Предприниматели получают свободу и новые возможности для развития своего бизнеса, а дехкане и фермеры становятся настоящими хозяевами выращенного ими урожая. «При прежнем деспотическом режиме мы не имели права сделать шаг без приказа сверху», – напомнил глава государства.

«Создание нового Узбекистана – это не просто желание, субъективное явление, а объективная необходимость, имеющая фундаментальные исторические основы, обусловленная самой текущей политико-правовой, социально-экономической, духовно-просветительской ситуацией в нашей стране, соответствующая вековым устремлениям нашего народа, полностью отвечающая его национальным интересам. Новый Узбекистан – это государство, которое, строго следуя общепризнанным нормам и принципам демократии, прав и свобод человека, будет развиваться на принципах дружественного сотрудничества с мировым сообществом, конечной целью которого является создание свободной, процветающей и благополучной жизни для нашего народа», – заверил Мирзиёев