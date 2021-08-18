Ливан срочно нуждается в надежном топливе и электроснабжении, чтобы предотвратить потенциальную «гуманитарную катастрофу», предупредила координатор ООН по гуманитарным вопросам в стране, марокканка Наджат Рошди.

По ее словам, нехватка топлива угрожает оказанию основных услуг в области здравоохранения и водоснабжения, подвергая опасности тысячи семей. «Я глубоко обеспокоена влиянием топливного кризиса на доступ к медицинскому обслуживанию и водоснабжению миллионов людей в Ливане. И без того плохая ситуация может только ухудшиться, если не будет найдено мгновенное решение », – указала она в официальном заявлении.

Нехватка топлива и электроэнергии вынудила крупнейшие больницы Ливана работать не на полную мощь. В то же время общественные системы водоснабжения и очистки сточных вод, которые зависят от топлива, сократили свои операции, оставив миллионы людей без доступа к воде и поставив под угрозу окружающую среду и здоровье населения.

Система здравоохранения Ливана уже сталкивается с серьезными угрозами из-за ухудшения социально-экономических условий в стране, включая нехватку лекарств и потерю сотен сотрудников, которые мигрировали за границу.

По словам Наджат Рошди, в связи с надвигающейся новой волной инфекций COVID-19 топливный кризис может ухудшить ситуацию со здоровьем населения, поскольку продолжающаяся нехватка может повлиять на предоставление жизненно важных лекарств. Отчеты показывают, что койки в отделениях интенсивной терапии для пациентов с COVID-19 уже заполнены на четверть. Поскольку большинство пациентов подключают к аппаратам ИВЛ, перебои в подаче электроэнергии могут повлиять на их выздоровление.

Кроме того, отключение электроэнергии стало причиной остановки на неделю работы органов водоснабжения в столице Бейруте и в районе Горного Ливана. Главный поставщик электроэнергии в стране Electricité du Liban (EDL) остановил работу основных линий электропередач, ведущих к водохозяйственным службам, что затронуло примерно четыре миллиона человек по всей стране.

Наджат Рошди подчеркнула, что восстановление электроснабжения от EDL имеет решающее значение для ливанского народа и гуманитарных организаций, которые его поддерживают. «Риски просто слишком велики. Все заинтересованные стороны должны работать вместе, чтобы найти устойчивое и справедливое решение, которое отвечает потребностям всех и защищает здоровье и безопасность сообществ », – сказала она, подчеркнув, что ООН и партнеры готовы помочь пострадавшему населению.