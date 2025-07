22 июля во время праздничной молитвы, приуроченной к Ид аль-Адхе, в бакинской мечети Тезепир председатель Управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Пашазаде заявил, что фетва верховного лидера Исламской Республики Иран аятоллы Хаменеи «Карабах – это исламская земля» привела Азербайджан к победе во Второй Карабахской войне.

Подобное высказывание сразу же вызвало негативные отклики со стороны многих граждан Азербайджана совершенно разных политических и религиозных взглядов – от секулярных националистов до верующих суннитов и шиитов этой страны. Возмущения были связаны с тем, что духовный лидер, с одной стороны, обесценивает победу, завоеванную кровью азербайджанского солдата, а с другой – совершенно игнорирует моральную, политическую и военную помощь, оказываемую братской Турцией Азербайджану на протяжении многих лет, акцентируя внимание лишь на фетве лидера Ирана – государства, которое известно своими противоречивыми действиями в карабахском конфликте.

Свое недовольство также высказал советник турецкого президента Муджахит Кючюкйылмаз в Twitter: «Когда Хаменеи отправлял оружие в Армению, он послал фетву и Азербайджану. Но фетва Хаменеи одержала верх над его оружием». Это свидетельствует о том, что фраза Аллахшукюра Пашазаде могла бы стать провокационным вызовом союзным азербайджано-турецким отношениям.

Действительно, еще в 2010 году Высшим руководителем Ирана была издана фетва, в которой провозглашалось «Карабах – земля мусульман, те, кто погиб, сражаясь за нее, – шехиды, а любая связь с сепаратистским режимом является непозволительной (харам) и незаконной». Однако степень имплементации этой фетвы на внешнюю политику Ирана, в том числе в отношении Азербайджана, вызывает большие вопросы.

Судить об отношении Ирана к Азербайджану по одной фетве было бы неправильным, если учесть, что все последние 30 лет оккупации азербайджанских территорий Тегеран не оказывал давления на исламофобский режим в Армении и спасал его от региональной изоляции. Пока Турция держала свои границы закрытыми, Саудовская Аравия не желала устанавливать дипломатические отношения, а Пакистан вовсе не признавал Армению как независимое государство из-за захватнической политики, Иран занимался поставками газа в Армению, предоставлял маршруты экспорта армянской продукции и оказывал помощь в промышленной и гуманитарной сферах, всячески поощряя агрессора.

Несмотря на то, что Иран официально признает территориальную целостность Азербайджана, с 1999 года Иран совместно с Арменией проводил строительство Худаферинской ГЭС в оккупированном Джебраильском районе, которая обеспечивала нужды карабахских сепаратистов в электроэнергии. Сообщалось также, что иранская сторона поставляла в оккупированный Карабах топливо и продовольствие. По различным сведениям, иранский бизнес на протяжении последних лет также осуществлял незаконную промышленную и торговую деятельность на данных территориях без получения каких-либо разрешений из Баку. В условиях когда воздушные пространства Азербайджана и Грузии были закрыты для провоза российских военных грузов в Армению в августе-ноябре 2020 года, Иран, напротив, по неофициальным данным, осуществлял воздушный и сухопутный транзит вооружений воюющей Армении.

Особый интерес представляет также неоднозначное отношение тегеранских властей к многомиллионному азербайджанскому населению Ирана. Несмотря на декларируемую политику панисламизма и тот факт, что иранские азербайджанцы считаются плотно интегрированными в высшие эшелоны власти Ирана, включая самого верховного аятоллу Хаменеи, в официальной прессе порой публикуются карикатуры и прочая информация расистского характера в отношении азербайджанцев и их языка, как это было в 2006 или же в 2015 годах.

Хотя Конституция Исламской Республики Иран позволяет всем национальностям изучать в учебных заведениях свою литературу и иметь прессу на собственном языке, желание азербайджанского, курдского, белуджийского и других народов иметь возможность изучать родной язык в школе и использовать в делопроизводстве наравне с персидским не встречает поддержки у властей. В то же время школ, где армянский язык является основным в преподавании, насчитывается в Иране более 500, что не может не вызывать претензий со стороны азербайджанского населения, превышающего армянское на 15-20 миллионов.

Таким образом, не совсем понятно, как Аллахшукюр Пашазаде может всерьез оценивать положительно роль Ирана в карабахской победе, когда официально во время последней войны ИРИ выбрала политику балансирования между Арменией и Азербайджаном. Призывая освободить всего лишь 7 оккупированных районов, Тегеран открыто выступал против освободительной операции Азербайджана и требовал прекращения боевых действий, в то время как невозможность адекватного переговорного процесса уже была более чем очевидна. При это такие мусульманские страны, как Турция, Босния и Герцеговина, Пакистан, Афганистан, Ирак и Катар, безоговорочно поддерживали стремления азербайджанского народа восстановить территориальную целостность любой ценой, о чем почему-то умолчал духовный лидер. В конце концов, показательно, что на параде победы в Баку 10 декабря 2020 года присутствовал именно представитель турецких мусульман и глава управления по делам религий Али Эрбаш, а не аятолла Хаменеи.

Вышеизложенные факты проливают свет на спорную духовно-политическую биографию Аллахшукюра Пашазаде и вместе с тем в очередной раз подчеркивают неспособность Управления мусульман Кавказа отвечать на запросы и потребности верующих в Азербайджане.

От КГБ до Карловых Вар

Об Аллахшукюре Пашазаде известно, что он родился в 1949 году в Ленкоранском районе Азербайджанской ССР. С 1968 года он начинает заниматься религиозным образованием в старейшем авторитетном бухарском медресе Мири Араб, выпускниками которого также являются председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин, верховный муфтий России Талгат Таджуддин, муфтий Узбекистана Усман Алимов. В 1975 году Пашазаде выпускается из Ташкентского Исламского Института – единственного на тот момент мусульманского высшего учебного заведения в СССР.

В 1980 Аллахшукюр Пашазаде избирается председателем Духовного управления мусульман Закавказья и получает звание шейх-уль-ислама, становясь влиятельным мусульманским деятелем Советского Союза. Российский востоковед Роман Силантьев, известный своими неоднозначными высказываниями в адрес ислама, в своей научной статье положительно оценивает деятельность Пашазаде на данном посту и отмечает его поддержку советского военного присутствия в Афганистане, а также участие в переговорах с лидерами моджахедов об освобождении советских военнопленных.

Азербайджанские исследователи Ариф Юнусов, Али Абасов и Абдулла Ахадов указывают, что в эти годы А.Пашазаде отличился многочисленными выступлениями, в которых опровергал нарушение прав мусульман в СССР (в том числе по некоторым данным в своем письме Рональду Рейгану) и поддерживал ввод советских войск в Афганистан, в то время как в остальных мусульманских странах это событие повлекло волну протестов. Однако уже в 2000 году Пашазаде будет критиковать действия российских войск в Чечне, заявив: «С самого начала и до наших дней Российская империя была против мусульманской веры и мусульман».

Здесь важно прояснить, что в Советском Союзе, где доминировала атеистическая идеология, большая часть мусульманского духовенства была уничтожена или же подвергалась арестам в первые десятилетия существования государства. Воссозданные после Второй мировой войны духовные управления мусульман служили инструментом контроля религиозной активности (аналогичные практики применялись и в царской России) и пропаганды советской идеологии. Поэтому, так или иначе, некоторые представители советского мусульманского духовенства были вынуждены сотрудничать с КГБ и рассказывать посредством хутб о сходствах ценностей Октябрьской революции и Корана. В какой-то степени это и предопределило негативное отношение к подконтрольным государству религиозным институтам в Азербайджане и в Центральной Азии.

Так, исследователь Фуад Алиев из Азербайджанской Дипломатической Академии в своей известной статье «The Role of the Caucasus Muslims Board in the State Building of Post-Soviet Azerbaijan» отмечает, что Управление мусульман Кавказа и сегодня воспринимается азербайджанскими мусульманами как пережиток имперского прошлого, навязанный Россией для идеологического воздействия на мусульман. Соответственно, с высокой вероятностью подобные институты больше являются элементом надзора со стороны властей, нежели защитниками интересов общества или мостом для коммуникации властей и населения.

В 1990 году во время кровавых январских событий в Баку Аллахшукюр Пашазаде вместе с представителями других конфессий Азербайджанской ССР открыто выступил против жестоких действий советских войск по отношению к мирному населению и являлся одним из организаторов акций протеста против советского присутствия в Азербайджане. Это, безусловно, было актом личной храбрости и патриотизма и демонстрировало его верность прежде всего общине. Более того, А.Пашазаде участвовал в переговорах, направленных на снижение напряженности в Нагорном Карабахе, и оказывал духовное содействие народу в годы войны 1988-1994 гг. Это не могло не обеспечить ему всенародную популярность.

Однако деятельность духовного лидера мусульман Кавказа стала складываться иначе в нулевые годы, вызывая много вопросов у граждан, в частности по теме коррупции. В ряде азербайджанских и чешских СМИ утверждалось, что азербайджанский религиозный деятель и члены его семьи владеют рядом компаний, занимающихся покупкой недвижимости и лизингом автомобилей в чешском курорте Карловы Вары.

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) приводит информацию о родственных связях духовного лидера с турецким бизнесменом Али Эвсеном, который подозревается в отмывании денег для Хусейна Салема – доверенного лица египетского диктатора Хосни Мубарака. Также в 2009 году брат Пашазаде обвинялся в завышении окончательной сметы расходов на материалы, предназначенные для восстановления четырех мечетей за счет президентского фонда.

«Традиционный ислам» по-азербайджански

Как уже было указано, авторитет Управления мусульман Кавказа и самого Аллахшукюра Пашазаде находится под большим ударом из-за неспособности или же нежелания данного органа отстаивать интересы и культурные, социальные и политические права общины верующих в Азербайджане.

Многочисленные скандалы, расследования, сравнительно низкий уровень религиозной образованности среди ряда священнослужителей УМК и восприятие данного органа как навязанного советскими традициями управления формируют в среде религиозных мусульман запрос на альтернативные и независимые религиозные институты, а также обусловливают популярность заграничных исламских богословов из Турции, Пакистана, Саудовской Аравии, Египта, Ирака и даже Ирана, если речь идет о поисках нужных фетв, хукмов (авторитетных указаний факихов о допустимости тех или иных действий) и разъяснений по другим вопросам, касающимся вероисповедания и исполнения обрядов.

После распада Советского Союза у азербайджанской молодежи возник повышенный интерес к религии и исламскому возрождению, она нуждалась в моральных ориентирах. Однако Управление мусульман Кавказа, ввиду архаичного советского понимания своих функций и нежелания вступать в острые дискуссии с прихожанами, не смогло стать достоверным источником религиозных знаний, чего нельзя было сказать о молодых священнослужителях, получивших образование в зарубежных исламских университетах.

Это, в свою очередь, является предметом беспокойства для УМК, которое опасается потерять свою де-факто монополию над мечетями и медресе страны. Таким образом, «Закон о свободе вероисповедания», принятый в мае 2009 года азербайджанским парламентом, ограничил ведение духовной деятельности мусульманским священнослужителям, получившим образование за рубежом. Более того, была инициирована процедура повторной регистрации религиозных организаций, где особо независимые и нелояльные Управлению не получали разрешения на ведение собственной деятельности. В рамках этой кампании в том же году были закрыты мечети Ахлю-Сунна в Гяндже и еще одна на Нефтяных Камнях, временно закрыта мечеть Фатиме-и Захра в Баку, снесена мечеть Пророка Мухаммада в Ясамальском районе столицы, а также был ограничен доступ к мечети Илахийят, построенной турецким правительством в 1995 году, и к мечети Абу-Бакр.

Государственные органы объясняли подобные мероприятия в одних случаях незаконностью построек, внутренним порядком мечетей, а в других случаях отмечали экстремистский характер религиозных сооружений. Нельзя отрицать, что в 2000-е годы Азербайджан действительно сталкивался с проблемой радикализма, однако систематический характер закрытия мечетей, несмотря на протесты обычных прихожан, больше напоминает следование доктрине Джорджа Буша по тотальному контролю за исламскими общинами.

Другой проблемой Управления мусульман Кавказа под руководством Аллахшукюра Пашазаде является отсутствие четкой позиции и защиты верующих в ситуациях ограничения религиозной атрибутики светскими чиновниками. В 2007 и в 2009 годах Государственный Комитет по работе с религиозными общинами (ГКРРО) пытался запретить трансляцию азана через звуковые усилители, ссылаясь на заботу о покое жителей близлежащих кварталов. Это вызвало волну негодования среди граждан, которые обратились к духовному лидеру за оказанием помощи, однако Пашазаде изначально поддержал указания ГКРРО и лишь затем, после государственного постановления об отмене данного решения, стал говорить о вредительстве некоторых чиновников.

Куда печальнее окончился скандал, связанный с перспективами запрета на ношение хиджаба в образовательных учреждениях осенью 2010 года. Обсуждение данного законопроекта спровоцировало массовые акции протеста в течение нескольких месяцев, которые привлекли внимание даже либеральной общественности. Отреагировал также влиятельный иранский аятолла Насер Макарем Ширази, назвав это решение антиисламским. Хотя Аллахшукюр Пашазаде и пообещал передать властям беспокойство протестующих, в декабре того же года он выступил с парадоксальным заявлением о том, что «ношение хиджаба является повелением Аллаха и должно исполняться мусульманками», добавив при этом, что «нельзя нарушать и законы Азербайджана».

Ректор лояльного УМК Бакинского Исламского Университета Сабир Хасанли также заявил: «Мы уважаем законы страны и призываем верующих граждан также уважать эти законы. Речь идет о ношении хиджаба в средних школах, и в этом вопросе государство, а также министерство образования конкретно обозначили свои позиции. Что касается УМК, то и оно придерживается позиции государства». Следовательно, в отличие от своих иранских коллег, Пашазаде предпочел дистанцироваться от возникшей проблемы и не вступать в конфронтацию с властями, что окончательно подорвало его позиции как религиозного авторитета.

В Азербайджане по сей день присутствует проблема предвзятого отношения к покрытым женщинам, что ограничивает оценивание их реальных качеств и навыков при устройстве на работу, поступлении в университет или посещении школы. Показательно, что никакой реакции со стороны Управления мусульман на этот ключевой вопрос нет, а соответственно данный орган не может называться общественным представителем и гарантом безопасности для шиитских и суннитских общин страны.

Хаменеи – образец для подражания

Несмотря на то, что Аллахшукюр Пашазаде фактически является сторонником секуляризации общества, а также многократно выступал против деятельности местных ячеек Хезболлы и связанной с Ираном Исламской Партии Азербайджана, его отношения с иранским руководством можно охарактеризовать как положительные. Недавний случай с озвучиванием фетвы аятоллы Хаменеи является не единственным примером проявления проиранской позиции духовного лидера.

Еще до 1998 года Пашазаде признавал Али Хаменеи своим марджа-ат-таклидом (образец для подражания в шиитской общине, который считается непогрешимым наместником Махди). Затем, осознавая недоверие местного населения к Ирану и учитывая обвинения Исламской партии Азербайджана в шпионаже в пользу Тегерана, Пашазаде избрал своим наставником духовного лидера шиитов Ирака аятоллу Систани. Однако в интервью азербайджанскому отделению иранского пропагандистского канала Sahar несколько лет назад А.Пашазаде вновь называл Сейида Али Хаменеи своим марджа-ат-таклидом.

Швейцарский исследователь Ansgar Jödicke в своем анализе иранского религиозного влияния в Азербайджане считает, что азербайджанские власти доверяют Аллахшукюру Пашазаде некоторые дипломатические полномочия в налаживании отношений с Ираном. Так, даже в самые трудные времена азербайджано-иранских отношений Пашазаде проводил встречи с иранскими дипломатами и политиками для снижения напряженностей. Исходя из этого можно предположить, что некоторые проиранские заявления озвучиваются духовным лидером в рамках многовекторной политики Баку, направленной на сохранение дружеских отношений со всеми соседствующими странами.

Тем не менее, это не отменяет того факта, что подобные высказывания Пашазаде часто не соответствуют реалиям азербайджано-иранских отношений и вызывают неприятие у большинства населения. В 2016 году после успешных действий азербайджанской армии в апрельских столкновениях Пашазаде точно так же поблагодарил Иран за моральную поддержку и напомнил о знаменитой фетве Хаменеи. Была ли со стороны Ирана действительно моральная поддержка в дни апрельских боев? Спикер иранского МИД Хосейн Джабери Ансари выразил свою обеспокоенность возобновлением боевых действий и призвал обе стороны отказаться от силовых методов. В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган напомнил, что народ Турции всегда будет рядом с народом Азербайджана.

Если в 1983 году Аллахшукюр Пашазаде адресовал Рональду Рейгану критическое письмо, то уже в 2020 году обратился к Дональду Трампу в совершенно иной манере. В своем письме, благословив 45-го президента США и американский народ, он попросил приостановить санкции в отношении Ирана во имя гуманизма и общей борьбы с пандемией. Интересно, почему взывания к общечеловеческим ценностям касались только Ирана, когда под американскими санкциями находились также Судан, Сирия и Йемен с не менее плачевной гуманитарной ситуацией?

Что делать?

Сложившаяся ситуация демонстрирует отсутствие института, действительно отстаивающего свободу вероисповедания и слова мусульман в Азербайджане. В условиях, когда свободная деятельность умеренных религиозных организаций ограничивается, зарубежное образование богослова является поводом для отказа в регистрации, а лояльные государству управления мусульман не в состоянии выражать духовные чаяния общества, население становится более уязвимым перед пропагандой религиозного экстремизма, исходящего из подполья.

Свидетельством тому служат события в Нардаране (2003, 2015) и в Гяндже (2018), где влияние иранской революционной пропаганды привело к столкновениям религиозного характера. Подобное развитие событий особенно опасно для мирного сосуществования многочисленных шиитских и суннитских общин страны. Запреты деятельности новых проповедников, закрытия мечетей, установление тотального контроля и ограничения религиозного дресс-кода не являются эффективными способами борьбы с экстремизмом, а, напротив, лишь подогревают его.

Властям Азербайджана следовало бы вмешаться в данную ситуацию и способствовать ослаблению контроля за деятельностью религиозных организаций, мечетей и медресе и отмене запретов на исламские головные уборы в общественных заведениях. В то же время межконфессиональная гармония в стране могла бы быть укреплена за счет тщательного расследования случаев религиозной дискриминации со стороны обычных граждан или же сотрудников правоохранительных органов.

Согласно социальному опросу, проведенному конфликтологом Арифом Юнусовым в 2013 году, из 922 опрошенных мусульман 43,2% относятся негативно к деятельности Аллахшукюра Пашазаде, 25,1% безразлично, а 15,9% положительно. Деятельность Госкомитета по работе с религиозными организациями была оценена 943 верующими гражданами (включая христиан и иудеев) следующим образом: 33% – отрицательно, 37% – безразлично, 17,9% – положительно. На вопрос «Надо ли усилить позиции Ислама в жизни нашего общества?» из 974 респондентов (включая и верующих, и атеистов) 70,3% ответили «Да» и 11,6% ответили «Нет».

На сегодняшний день в Азербайджане можно наблюдать усиление интереса к исламской религии, связанное с освобождением мечетей в Карабахе, появлением соответствующего образовательного контента в сети и развитием духовного книгопечатания. Таким образом, азербайджанское правительство могло бы инициировать кардинальные реформы в Управлении мусульман Кавказа, запустив процессы увольнения сотрудников, замешанных в коррупции и других правонарушениях, а также повышения уровня духовного образования, чтобы в дальнейшем орган обладал правом издавать фетвы и давать разъяснения по важнейшим вопросам религии, учитывая специфику каждого мазхаба. Плотное сотрудничество с Управлением религиозными делами Турции (Diyanet), с такими ведущими исламскими университетами как Деобанд, Аль-Азхар, Медина, а также привлечение специалистов в области фикха из стран Ближнего Востока, Пакистана, и Центральной Азии сможет существенно повысить профессиональный уровень азербайджанских богословов и увеличить популярность Управления мусульман Кавказа среди верующих.