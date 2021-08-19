С каждым годом граждан Таджикистана, желающих получить российское гражданство, становится все больше. Это обусловлено прежде всего тем, что Таджикистан – единственная в СНГ страна, с кем у России есть соглашение о двойном гражданстве. Большая часть таджикистанцев – это участники российской Программы переселения соотечественников, пишет ресурс YOUR.tj.

Начиная с 2016 года по первое полугодие 2021 года гражданами России стали более 204 тысяч таджикистанцев. На гражданство часто подают трудовые мигранты, работающие в России, ведь российский паспорт – это практически единственный способ спокойно работать и жить там. Чтобы получить гражданство, находясь в России, необходимо сначала получить разрешение на временное проживание (РВП), потом вид на жительство (ВНЖ) и только потом гражданство. На эту процедуру в среднем в лучшем случае уходит один год.

Но есть другой способ, который за последние годы наиболее востребован – Программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, которая работает с 2006 года. По этой программе гражданство выдается от 3 до 6 месяцев. Кроме того, в зависимости от региона переселенец может получить «подъемные» деньги.

Программа предлагает всем желающим рожденным в советских республиках переселиться в Россию. Основные требование программы: это должен быть гражданин одной из бывших союзных республик (т.е рожденный до 1991 года), наличие высшего образования и опыта работы.

По программе переселения из Таджикистана в основном уезжают представители таких востребованных в России профессий – как врачи и преподаватели. В 2020 году, по данным МВД РФ, российское гражданство получили свыше 60 тыс. граждан Таджикистана, и это на 20 тыс. превышает показатель за весь 2019 год.

Стоить отметить, что в ноябре 2016 года в Таджикистане были внесены поправки в законы «О госслужбе» и «Об органах национальной безопасности», согласно которым на госслужбе и в органах безопасности не могут работать лица с двойным гражданством.

За последние два года среди граждан стран Центральной Азии таджикистанцы стали лидерами по числу получения российского гражданства. До 2020 года российское гражданство больше всего получали казахстанцы. В 2020 году российское гражданство получили 144,2 тыс. граждан центральноазиатских республик. Из них доля граждан Таджикистана составляет почти 44%, затем идут граждане Казахстана 30%, Узбекистана 16%, Кыргызстана 8,2% и Туркменистана 1,7%.