ПОЛИТИКА
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Граждане Таджикистана лидируют в получении российского гражданства
За последние два года среди граждан стран Центральной Азии таджикистанцы стали лидерами по числу получения российского гражданства. До 2020 года российское гражданство больше всего получали казахстанцы
Граждане Таджикистана лидируют в получении российского гражданства
Граждане Таджикистана лидируют в получении российского гражданства / Others
19 августа 2021 г.

С каждым годом граждан Таджикистана, желающих получить российское гражданство, становится все больше. Это обусловлено прежде всего тем, что Таджикистан – единственная в СНГ страна, с кем у России есть соглашение о двойном гражданстве. Большая часть таджикистанцев – это участники российской Программы переселения соотечественников, пишет ресурс YOUR.tj.

Начиная с 2016 года по первое полугодие 2021 года гражданами России стали более 204 тысяч таджикистанцев. На гражданство часто подают трудовые мигранты, работающие в России, ведь российский паспорт – это практически единственный способ спокойно работать и жить там. Чтобы получить гражданство, находясь в России, необходимо сначала получить разрешение на временное проживание (РВП), потом вид на жительство (ВНЖ) и только потом гражданство. На эту процедуру в среднем в лучшем случае уходит один год.

Но есть другой способ, который за последние годы наиболее востребован – Программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, которая работает с 2006 года. По этой программе гражданство выдается от 3 до 6 месяцев. Кроме того, в зависимости от региона переселенец может получить «подъемные» деньги.

Программа предлагает всем желающим рожденным в советских республиках переселиться в Россию. Основные требование программы: это должен быть гражданин одной из бывших союзных республик (т.е рожденный до 1991 года), наличие высшего образования и опыта работы.

По программе переселения из Таджикистана в основном уезжают представители таких востребованных в России профессий – как врачи и преподаватели. В 2020 году, по данным МВД РФ, российское гражданство получили свыше 60 тыс. граждан Таджикистана, и это на 20 тыс. превышает показатель за весь 2019 год.

Стоить отметить, что в ноябре 2016 года в Таджикистане были внесены поправки в законы «О госслужбе» и «Об органах национальной безопасности», согласно которым на госслужбе и в органах безопасности не могут работать лица с двойным гражданством.

За последние два года среди граждан стран Центральной Азии таджикистанцы стали лидерами по числу получения российского гражданства. До 2020 года российское гражданство больше всего получали казахстанцы. В 2020 году российское гражданство получили 144,2 тыс. граждан центральноазиатских республик. Из них доля граждан Таджикистана составляет почти 44%, затем идут граждане Казахстана 30%, Узбекистана 16%, Кыргызстана 8,2% и Туркменистана 1,7%.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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