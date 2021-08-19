Сын Дмитрия Рогозина, главы госкорпорации Роскосмос, владеет квартирой в столичном элитном жилом комплексе «Триумф Палас», стоимость жилья составляет около 180 миллионов рублей, утверждается в новом расследовании команды Алексея Навального.

Согласно данным Росреестра, Рогозин-младший приобрел квартиру, площадь которой 208 квадратных метров, два года назад. Это произошло через несколько месяцев после того, как Рогозин-младший ушел с должности директора Авиационного комплекса имени С. В. Ильюшина. В квартире подразумевается свободная планировка. Средняя стоимость квадратного метра в аналогичных квартирах на высоких этажах составляет около 860 тысяч рублей. Аналогичная квартира, но меньшей площади, выставлена на продажу через ЦИАН за 155 миллионов рублей.

Из выписки команда Навального выяснила, что Рогозин-младший купил эту квартиру у Сергея Саруева – члена совета директоров машиностроительного завода «Арсенал» в Санкт-Петербурге. Это крупный подрядчик Минобороны и ВМФ, а также «Роскосмоса» – в декабре прошлого года предприятие получило контракт от госкорпорации на разработку аванпроекта космического ядерного буксира за 4,2 миллиарда рублей.

В 2005 году Рогозин-младший стал членом политического совета партии «Родина», которую на тот момент возглавлял его отец. «Коммерсант» писал, что параллельно он занимался «бизнесом в сфере строительства, девелопмента территорий и управления недвижимостью». В 2011 году он стал депутатом Мособлдумы, на следующий год – директором Алексинского химического комбината в Тульской области. В 2016 году Рогозин-младший стал заместителем директора Департамента имущественных отношений Минобороны, а затем – вице-президентом по транспортной авиации ОАК. В сентябре 2019 года Алексей Рогозин возглавил проект застройки транспортно-пересадочного узла «Нагатинская».

Расследователи просуммировали доходы Рогозина-младшего из деклараций и добавили к ним его предполагаемую зарплату, основанную на доходах его руководителей. По их подсчетам, с 2011 по 2019 годы он заработал 55,6 миллиона рублей. Как отмечают соратники Навального, это в три раза меньше стоимости квартиры.

В начале августа глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что коррупция в оборонно-промышленном комплексе «должна караться расстрелом, а не посадками». По его мнению, коррупция в ОПК напрямую вредит безопасности страны.