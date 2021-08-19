В России в 2021 году впервые откроют мемориал воинам-мусульманам, рассказал в интервью порталу «Религия сегодня» глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов.

Первый на территории РФ мемориал мусульманам-защитникам Родины расположится в дагестанском Каспийске.

В центре композиции будет установлен купол, а под ним – мраморная имитация кургана с аятами Священного для мусульман Писания.

Кроме того, здесь будет приведен текст двух важнейших документов – вынесенная муфтием Габдрахманом Расулевым фетва о джихаде против войск Третьего рейха и его союзников, а также призыв к мусульманам Центральной Азии о помощи военнослужащим, вдовам и сиротам.