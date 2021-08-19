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В России впервые откроют мемориал воинам-мусульманам
Мемориальный комплекс памяти воинов-мусульман, погибших в годы Второй мировой войны, планируется установить в этом году в дагестанском Каспийске
В России впервые откроют мемориал воинам-мусульманам
В России впервые откроют мемориал воинам-мусульманам / Others
19 августа 2021 г.

В России в 2021 году впервые откроют мемориал воинам-мусульманам, рассказал в интервью порталу «Религия сегодня» глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов.

Первый на территории РФ мемориал мусульманам-защитникам Родины расположится в дагестанском Каспийске.

В центре композиции будет установлен купол, а под ним – мраморная имитация кургана с аятами Священного для мусульман Писания.

Кроме того, здесь будет приведен текст двух важнейших документов – вынесенная муфтием Габдрахманом Расулевым фетва о джихаде против войск Третьего рейха и его союзников, а также призыв к мусульманам Центральной Азии о помощи военнослужащим, вдовам и сиротам.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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