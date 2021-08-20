Принимая во внимание темпы разработки, серийный выпуск нового легкого истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate начнется не ранее 2035 года, считает заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.

«ЛТС (легкий тактический самолет – ред.) пока еще имеется в виде макета. Поэтому при нынешних темпах до серийного производства этот самолет дойдет вряд ли раньше 2035 года», – пишет Сивков на страницах издания «Военно-промышленный курьер».

К этому времени в небо поднимутся первые машины 6-го поколения, активно разрабатываемые США. В конечном итоге к моменту начала серийного производства истребитель в его нынешнем виде безнадежно устареет, считает эксперт.

Презентация Chekmate прошла в международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2021» в Жуковском. Как описал Константин Сивков, размещенный в закрытом черном павильоне истребитель вроде как создал интригу: гости стали свидетелями цветомузыкально-шумового представления, проходившего в полумраке. «У меня это шоу вызвало определенное недоумение – оно больше напоминало выступление рок-группы, нежели серьезный разговор о перспективном боевом самолете», – рассказал он.

Эксперт задается вопросом: зачем подобное нужно было устраивать для серьезных делегаций, особенно иностранных, которые могли бы заинтересоваться этой машиной? «Такое шоу, которое к месту, может, на голливудской вечеринке, у меня оставило ощущение, что присутствующим пытаются впарить что-то не очень хорошее», – отметил Константин Сивков.

Все это представление, по его мнению, основательно подпортило имидж будущего самолета. При этом, как ранее сообщал «Интерфакс», на создание макета – неработающего образца истребителя Checkmate – было затрачено около $30 млн. Госкорпорация «Ростех» заявляла, что первый полет нового российского истребителя запланирован на 2023 год, серийные поставки начнутся с 2026 года.