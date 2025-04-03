ПОЛИТИКА
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Эстония готовится к войне с Россией
Эстония заявила, что в случае войны заминирует границу с Россией, выйдя из Оттавской конвенции, запрещающей такие меры
Эстония готовится к войне с Россией
Эстонская граница / Reuters
3 апреля 2025 г.

Эстония заявила о готовности заминировать границу с Россией в случае военного конфликта. Об этом сообщил представитель инженерных войск Сил обороны страны Айнар Афанасьев. По его словам, республика намерена выйти из Оттавской конвенции, которая запрещает противопехотные мины.

«В кризисное время обязательно будут использоваться взрывные заграждения, мины и взрывные заряды. Также предусмотрены меры по разрушению мостов и трубопроводов», — заявил он в комментарии ERR.

Уже в этом году Эстония начнет строительство линии обороны. Первый опорный пункт из 14 бункеров появится к осени на северо-восточной границе. Еще четыре укрытия планируют установить на юго-востоке. Всего на границе появится 600 защитных сооружений, в том числе на частной земле. Бункеры должны выдерживать попадание 152-мм снаряда. В проекте предусмотрены также противотанковые заграждения и огневые позиции.

Афанасьев отметил, что при строительстве учитывается опыт войны в Украине, в том числе защита от дронов с помощью сеток и других средств.

«Россия остается самой большой угрозой для безопасности Эстонии», — подчеркнул он.

Мины вдоль границы с Россией планируют также установить Литва, Латвия, Финляндия и Польша. Варшава собирается минировать и границу с Беларусью, считая президента Александра Лукашенко союзником Кремля.

Ранее три балтийские республики договорились о создании единой «Балтийской линии обороны». Министр обороны Эстонии Ханно Певкур тогда заявил, что война в Украине показала необходимость укреплений «с первого метра».

В 2023 году военные стран НАТО неоднократно называли страны Балтии потенциальной целью агрессии со стороны России. Поводом, по их мнению, может стать ситуация с русскоязычным населением или Калининградской областью.

Президент России Владимир Путин ранее обвинял балтийские республики в «вытеснении русских» и подчеркивал, что подобная политика «затрагивает напрямую безопасность России».

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