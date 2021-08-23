Международный валютный фонд (МВФ) перевел России пакет специальных прав заимствований (SDR) в объеме $18 млрд, сообщает РБК. Это произошло благодаря вступлению в силу решения организации от 2 августа.

SDR – не имеющее физической формы платежное средство, курс которого зависит от взаимного курса доллара, евро, иены, фунта стерлингов и юаня.

До нынешнего размещения в обращении находились 204 млрд SDR, что соответствует $290 млрд. Теперь же общее количество SDR достигнет 660 млрд. В прошлый раз МВФ выпускал SDR после мирового финансового кризиса 2008–2009 годов.

Одобренное в начале месяца распределение SDR среди стран–участниц МВФ в размере $650 млрд вступило в силу 23 августа. Эмиссия была распределена между странами в соответствии с квотами – долями в капитале фонда. Большую часть получили США –17,4%, Россия – 2,71%. Чтобы воспользоваться SDR за пределами МВФ, странам необходимо их конвертировать. Они могут покупать и продавать SDR, обмениваться ими или же передавать безвозмездно.

Несмотря на то что средства МВФ призваны в том числе помочь в глобальной борьбе против пандемии, не все страны-участницы фонда получили SDR в рамках глобального раунда. Согласно правилам МВФ, он взаимодействует только со странами-членами (всего их 190), чьи правительства признаны международным сообществом. В числе изгоев оказались Венесуэла, Мьянма и Афганистан.