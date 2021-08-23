«Талибан» объявил, что взял в окружение силы Фронта национального сопротивления Афганистана в провинции Панджшер. Представитель движения Забихулла Муджахид проинформировал, что Исламский Эмират «пытается решить ситуацию мирно», однако она все равно требует концентрации сил на севере страны. Тем более что накануне появлялись сообщения о боевых столкновениях между движением и северянами. По словам местных СМИ, стычки происходили в одном из труднодоступных горных районов.

Лидер Фронта национального сопротивления Афганистана Ахмад Масуд, сын «панджшерского льва» Ахмада Масуда-старшего, назвал родную провинцию «последним бастионом афганской свободы».

Примерная численность лояльных ему формирований – от 6 тыс. до 9 тыс. бойцов. Северянам даже удалось наладить воздушный коридор с соседним Таджикистаном, отмечают локальные СМИ. Таким образом сопротивление получило оружие, боеприпасы и необходимые технические материалы. Официально это пока что не подтверждается.

Пессимизм прогнозов

Кремль на уровне пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова предупредил, что ситуация в Панджшере потенциально чревата обострением. «Потенциально это чревато очередной гражданской войной в Афганистане и несет дополнительные опасности и угрозы. Конечно же, никто в эти события вмешиваться не собирается», – обратил внимание спикер Кремля. В то же время Песков указал на то, что Москва не планирует выступать посредником между сторонами конфликта. «Об этом речи нет», – ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Эта тема также была поднята на внеочередном заседании Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Генсек Станислав Зась отметил, что стихийные очаги сопротивления талибам «могут привести к разворачиванию долговременной гражданской войны с труднопредсказуемыми последствиями для безопасности не только Афганистана, но и окружающего большого региона». Он также обратил внимание на невыполнение талибами своих обязательств: те пока еще не выполнили обещание о формировании коалиционного правительства.

Чего хотят северяне

Ахмад Масуд, сын национального героя Афганистана, возглавлявшего антиталибский «Северный альянс» в 1990-х, выступил с заявлением, что готов к переговорам с талибами, однако не исключил продолжения войны в случае их срыва. «Мы хотим, чтобы талибы осознали, что единственный путь – это диалог, – сообщил лидер сопротивления агентству Reuters. – Мы не хотим, чтобы началась война». При этом Масуд подчеркнул, что его сторонники вполне могут дать отпор своим оппонентам в случае, если те предпримут решительные действия.

Сам Масуд, похоже, рассчитывает на создание в Афганистане максимально представительного правительства, которое будет включать в том числе северян.

В 2019 году, когда Масуд-младший только объявил о запуске своего политического движения на севере Афганистана, уже тогда в многочисленных интервью западным СМИ он обращал внимание на необходимость инклюзивных структур власти, которые обеспечат децентрализацию страны. Причем в те времена он признавал, что внезапный исход иностранного контингента может привести к коллапсу в сфере национальной безопасности.

Помощь Парижа

Парадоксально, но в условиях сворачивания натовской миссии в Афганистане Масуд-младший рассчитывает на то, что один из ее участников – Франция – останется и окажет комплексную помощь Северу. О том, что такая просьба уже направлена с его стороны Парижу, сообщило издание Politico.

Во Франции лидер сопротивления бывал не раз. В этой стране у него остались собственные лоббисты. Это известный журналист Бернар-Анри Леви, который представляет интересы северян в разговоре с французским военным и дипломатическим истеблишментом.

Пути поддержки Масуд-младший и его представитель обсуждали, судя по всему, на разных уровнях власти. «Это страна, где его имя вызывает наибольший резонанс, – рассуждает Леви о популярности нынешнего лидера северян в Пятой республике. – И Масуд на сегодня единственный, кто оказывает сопротивление». Причем в качестве аргумента он указывает на исторические связи между семьей Масудов и Парижем: сам «панджшерский лев» обучался во Франции и имел прямые каналы коммуникации с этой страной.

Перспективы Севера

Впрочем, уверенности в том, что предводитель северян сможет получить поддержку с французской стороны, нет: официальные лица Пятой республики не дают однозначного ответа на вопрос о готовности к таким мерам. Да и само приглашение для страны, представляющей НАТО, означало бы полное торпедирование переговоров с талибами: вряд ли движение согласится вести разговор с теми силами, которые будут проводить в Афганистане политику, получив помощь абсолютно чужой региону страны.

Такая ситуация, с одной стороны, заставляет ситуацию в северных районах Афганистана развиваться по своей, внутренней логике, однако в то же время искушает находящихся по соседству игроков вмешаться и поддержать северян любыми способами.

Вариант включения северян в будущие структуры власти действительно возможен: по крайней мере, это помогло бы талибам нейтрализовать настороженность международного сообщества. Однако это потребует от Масуда согласия на формальный контроль Панджшера со стороны движения. Вероятно, это именно тот случай, когда придется отказаться от старых принципов.