Из-за вызванного пандемией экономического кризиса в странах с низким и средним уровнем дохода на душу населения умерло на 267 тысяч младенцев больше, чем ожидалось, следует из моделирования исследователей из Всемирного банка, результаты которого публикует журнал BMJ Open.

Исследование охватило 128 стран Африки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Европы со средним и низким уровнем дохода на душу населения. За основу были взяты прогнозы экономического роста в этих странах на 2020 год, сделанные Всемирным банком в 2019 году. Затем показатели сравнили с оценкой экономического роста в тех же странах за тот же год, произведенной уже в 2020 году. Эти же данные ученые совместили с данными о рождаемости в странах в 1985-2018 годах.

Расчеты показали, что смертность среди младенцев в странах с низким и средним уровнем дохода выросла в минувшем году в среднем почти на 6,8%.

Экономический спад привел как минимум к 267 208 дополнительным младенческим смертям. Более трети случаев избыточной детской смертности, согласно исследованию, приходится на Индию (99 642 младенцев). За этой страной следуют Нигерия (11 904) и Китай (10 835).