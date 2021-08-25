Мировой рынок продуктов питания халяль увеличится вдвое к 2027 году и достигнет $1,7 млрд против $842,39 млн в 2020 году, говорится в докладе американской исследовательской компании Renub Research о развитии халяль-производства и динамике потребления во всех частях света.

Увеличение спроса на халяльную продукцию эксперты объясняют растущим числом мусульманского населения в мире. Главными потребителями этих продуктов питания являются жители Азии, где проживают почти 62% мусульман планеты. В регионе халяльная продукция популярна среди представителей всех конфессий благодаря своей чистоте и высокому качеству, отмечается в докладе.

Пандемия повлияла на производство халяльных продуктов и спрос, вызвав нарушение цепочек поставок, что отразилось на финансовых показателях предприятий, признают эксперты. Тем не менее, худшее позади, считают они, и халяльная пищевая промышленность будет стремительно развиваться в ближайшие годы.

Мировой рынок халяльных продуктов питания очень конкурентен, и несколько компаний соперничают за лидерство на этом рынке. Крупный игрок имеет большое региональное присутствие, подкрепленное узнаваемостью и лояльностью потребителей к бренду, что дает ему преимущество.

Министр торговли Турции Мехмет Муш ранее заявлял, что в 2019 году мусульмане потратили $2 трлн на халяльную продукцию, к концу 2021 года показатели будут выше, около $2,9 трлн.

По его словам, поскольку с каждым годом на глобальном уровне увеличивается рынок потребления халяль, появилась острая потребность в аккредитации и сертификации этой продукции. Министр обратил внимание, что расходы на развитие халяль-индустрии тоже повышаются. Вместе с тем, страны исламского мира не могут договориться о стандартах на продукцию.

Мехмет Муш напомнил, что в Турции при Организации исламского сотрудничества (ОИС) существует структура, занимающаяся аккредитацией халяльной продукции. Сегодня в ее составе 40 стран, Россия является наблюдателем. В рамках этой организации можно было бы объединиться многим государствам и создать единую структуру стандартизации халяльной продукции.