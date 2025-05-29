Иностранным гражданам, работающим в Санкт-Петербурге на основании трудового патента, сократят возможности для трудоустройства. В постановлении правительства говорится, что им запретят осуществлять деятельность в сферах легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем, а также заниматься курьерской работой, включая доставку еды на дом.

Согласно документу, компаниям и частным предпринимателям, которые работают в сфере доставки товаров, предписывается также выполнять ряд специальных требований: от ведения реестра доставок до снабжения каждого курьера, осуществляющего доставку пешком, устройствами для определения его местоположения.

Курьеры, использующие самокаты и другие средства передвижения, не должны превышать скорость в 15 километров в час. Кроме того, обязательным становится нанесение единого идентификационного номера на одежду, транспорт и сумку доставщиков.

Запрет должен вступить в силу с 1 июля и будет действовать до конца 2025 года. Он касается не всех иностранцев. Продолжить работу смогут мигранты, проживающие в стране на основании вида на жительство, а также граждане стран-членов ЕАЭС: Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Армении. Выполнить новое требование бизнес обяжут в течение трех месяцев со дня вступления в силу постановления.

Всего в Петербурге в сфере такси заняты 25 тыс. человек, в эконом-сегменте 60–70% — мигранты. Курьерами работают 12–15 тыс. человек, и половина из них — иностранцы, рассказал изданию «Фонтанка» депутат заксобрания Алексей Цивилев, который занимался проработкой вопроса урегулирования работы службы доставки.

Юлия Корчагина, эксперт международного бизнеса, основатель «Академии бизнеса и стратегического маркетинга» рассказала TRT на русском о причинах и последствиях этого решения.

— Зачем вводят такую меру?

— Официально — для повышения безопасности, качества обслуживания и приоритета для трудоустройства граждан РФ. Также это попытка частично снизить социальную напряженность, которая в ряде случаев связывается с ростом числа мигрантов в уязвимых секторах экономики.

Однако инициатива запретить мигрантам работать курьерами и таксистами в Петербурге до конца 2025 года может серьезно повлиять на рынок услуг. Эти сегменты традиционно опираются на труд мигрантов из-за их высокой мобильности и готовности работать в интенсивном режиме.

— Как это отразится на бизнесе?

— Для компаний это означает нехватку кадров и возможный рост издержек. Чтобы заменить уволенных мигрантов, придется повышать ставки или предоставлять дополнительные гарантии, не все россияне готовы идти на такую работу.

— Что будет с ценами?

— Рост затрат на персонал логично приведет к повышению стоимости услуг. В такси это подорожание поездок, особенно в часы пик. В доставке — замедление сроков и увеличение стоимости курьерских услуг. Особенно это отразится на малом бизнесе, который работает с минимальной наценкой и не может легко перекладывать расходы на клиента.

В целом мера может вызвать краткосрочные социальные и экономические трудности, даже если преследует благие цели.