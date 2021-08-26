Турция и Украина договорились о создании в Анкаре базы для ремонта советско/российских вертолетов Ми-17. Соответствующий контракт THK Teknik A.Ş. и «Укрспецэкспорт» (входит в состав «Укроборонпрома») подписали на международной выставке оборонной промышленности IDEF–2021 в Стамбуле.

Как пояснил гендиректор THK Teknik A.Ş. Джемаль Балыкчи, рембаза будет дислоцироваться в Анкаре, услуги по обслуживанию и ремонту вертолетов как турецких, так зарубежных операторов будут оказывать местные инженеры и техники.

По его словам, главное командование турецкой жандармерии располагает парком в 18 вертолетов Ми-17. Ремонт и модернизация одной винтокрылой машины обходятся в $2,5 млн: по прошлогоднему контракту с «Укрспецэкспортом» $420 тысяч выплачивали THK Teknik A.Ş., остальные средства шли украинской стороне. Теперь же большая часть оплаты останется в Турции, а меньшая – уйдет на оплату испытаний двигателей украинской компанией «Мотор Сич» и закупку запасных частей.

В мире эксплуатируется свыше полутора тысяч Ми-17, часть из них входит в парки стран Ближнего Востока и Азии. Такие страны, как Ливия, Пакистан и Азербайджан рассматриваются как потенциальные заказчики сервисного и ремонтного обслуживания. К примеру, ливийская делегация уже заявила на IDEF-2021, что заинтересована в ремонте имеющихся на ее балансе вертолетов.

Джемаль Балыкчи прогнозирует, что после прекращения обслуживания Ми-17 новая база может принять вертолеты Ми-8 и Ми-24. В перспективе Турция также намерена освоить выпуск новых машин, тем самым сократив зависимость от иностранных компаний.

Турецкие оборонные предприятия имеют опыт работы с «Укрспецэкспортом». Так, в сентябре 2018 года Thk Teknik Ucak Bakim Hizmetleri As подписала контракт с украинской компанией на капитальный ремонт и модернизацию 17 вертолетов Ми-17–1В стоимостью $40 млн. Работы проводились на базе заказчика выездными бригадами ГП «Авиакон» и ПАО «Мотор Сич». Ремонт сложного бортового оборудования и двигателей производился в Украине.