Проживающий с 2016 года в Лондоне бывший заместитель министра связи и массовых коммуникаций России 43-летний Денис Свердлов возглавил составленный российским Forbes рейтинг импакт-инвесторов – бизнесменов, которые вкладывают в экологию, социальные проекты, благотворительность.

Проект Дениса Свердлова по производству коммерческих электрокаров Arrival «полностью зеленый» – от безотходного производства корпусов электробусов из термокомпозитной ткани до утилизации продукта и использования батарей после эксплуатации. С начала 2010 года Денис Свердлов потратил на социальные и экологические проекты порядка $5,65 млрд.

Второе место в списке занял основной акционер USM Holdings Алишер Усманов: он и его компании потратили за последние 10 лет на эти цели почти $5,2 млрд.

На третьей строчке рейтинга – совладелец группы «Ренова» Виктор Вексельберг с вложениями в размере $2,53 млрд. Самый известный его проект – Музей Фаберже в Санкт-Петербурге. Миллиардер приобрел коллекцию ювелирного искусства (оценивается более чем в $1 млрд) и реставрировал Шуваловский дворец, где она выставлена.

Четвертый в списке – контролирующий акционер «Новолипецкого металлургического комбината» (НЛМК) Владимир Лисин с затратами на экологические и социальные проекты в размере $2,4 млрд. С 2010 по 2020 годы НЛМК вложил в экологическую модернизацию предприятий группы более 115 млрд рублей. Более 9 млрд руб. было направлено с 2010-го на лечение сложных заболеваний, в том числе детских.

Замыкает топ-5 крупнейших импакт-инвесторов совладелец «Евраз» и владелец британского футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович, направивший на эти цели $2,2 млрд. Самые крупные его пожертвования (около $1 млрд) были сделаны на Чукотке в период его губернаторства (2000–2008 годы).

Совокупная «валюта добра» участников рейтинга составила $31,5 млрд, посчитало издание.