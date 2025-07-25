Внутренний анализ Агентства США по международному развитию (USAID) не подтвердил обвинения в систематическом хищении гуманитарной помощи членами ХАМАС. Это ставит под сомнение главный аргумент США и Израиля в пользу новой частной охраняемой системы доставки помощи в Газу.

Отчет, завершенный в июне, охватывает 156 случаев потери или кражи американской гуманитарной помощи, зафиксированных партнерскими организациями с октября 2023 по май 2025 года. Ни один из них не указывает на причастность ХАМАС, пишет агентство Reuters.

По оценкам USAID, как минимум 44 случая потерь связаны с действиями израильской армии — напрямую или косвенно. В 11 случаях речь шла о прямых ударах, в остальных — о вынужденном использовании опасных маршрутов по приказу военных.

Несмотря на это, Госдепартамент настаивает на обратном, утверждая, что якобы существует видеодоказательство мародерства со стороны палестинского движения.

Впрочем, это голословные обвинения — Госдеп так и не предоставил никаких доказательств. Представитель американского ведомства также обвинил гуманитарные организации в сокрытии фактов коррупции, однако не привел каких-либо свидетельств в пользу этих обвинений.

Израильские власти продолжают заявлять, что ХАМАС якобы использует помощь для личной выгоды. Армия Израиля утверждает, что члены палестинского движения внедряются в колонны грузовиков и перенаправляют до четверти помощи своим силам.

ХАМАС отрицает обвинения и подчеркивает, что Израиль убил более 800 полицейских, которые сопровождали колонны по согласованию с ООН. Движение подчеркивает, что именно израильские военные виновны в хищении помощи, а также в намеренной блокаде сектора, которая поставила 2 млн жителей Газы на грань голодной смерти.

Только за последние три недели июля в Газе от голода умерли по меньшей мере 48 человек, включая 20 детей и 28 взрослых.



