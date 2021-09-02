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Афганистан после смены власти принял первый коммерческий груз Узбекистана
Первый коммерческий груз в Афганистан после прихода к власти движения «Талибан» пришел из соседнего Узбекистана. На двух поездах были ввезены предметы первой необходимости и продукты питания
Афганистан после смены власти принял первый коммерческий груз Узбекистана
Фото: Reuters / Others
2 сентября 2021 г.

Первая после прихода к власти в Афганистане движения «Талибан» партия коммерческого груза была доставлена в страну из Узбекистана, сообщило агентство Pajhwok, ссылаясь на заявление торгово-промышленной палаты (ТПП) Афганистана.

Товары, доставленные на двух поездах, прибыли в Афганистан через порт Хайратон в граничащей с Узбекистаном провинции Балх, пояснили РИА Новости в торговой палате провинции.

По словам представителей ведомства, ввезены предметы первой необходимости и продукты питания.

О желании талибов построить «плодотворные и дружеские отношения» с Ташкентом накануне заявил член переговорной группы Исламского Эмирата Афганистан и пресс-секретарь политического офиса движения «Талибан» Мохаммад Сухейль Шахин.

В своем поздравлении по случаю 30-летия независимости Узбекистана он подтвердил заинтересованность талибов «в продолжении реализации инфраструктурных проектов в Афганистане с участием Узбекистана, в частности строительства железной дороги и линии электропередач». «Исламский Эмират Афганистан будет оказывать все необходимое содействие нашим узбекским партнерам в данном направлении», – отметил он.

Текст поздравительного послания опубликовало Министерство иностранных дел Узбекистана в своем Telegram-канале.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил о готовности Ташкента поставлять продовольствие в Афганистан.

Для оказания помощи народу Афганистана был временно открыт мост «Термез – Хайратон», по которому проходит единственная железная дорога в направлении Мазари-Шарифа (провинция Балх).

По словам Шавката Мирзиёева, «Талибан» держит слово в вопросе недопущения каких-либо атак на узбекскую территорию, при этом он отметил, что два года назад по его поручению был налажен диалог с талибами.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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